La Commission de contrôle du PCV examine des violations

>> Sept anciens responsables expulsés du Parti pour actes répréhensibles

>> Sanctions disciplinaires à l’encontre d'organisations et à des membres du Parti

Lors de la réunion des 6 et 7 mai, la Commission de contrôle a examiné le cas de le Comité chargé des affaires du Parti du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, affirmant qu'il avait violé le principe du centralisme démocratique et les règles de travail, et fait preuve d'un manque de responsabilité et direction et instructions détendues, laissant le Comité populaire, les organisations et les individus violer les règlements du Parti et les lois de l'État dans la gestion et l'utilisation des terres, des finances et des actifs, ainsi que dans l'investissement, la planification et la mise en œuvre de projets gérés par le groupe Van Thinh Phat et les dossiers d'appel d'offres et les projets de la Société par actions internationale (AIC).

Photo : VNA/CVN

De nombreuses organisations et membres du Parti ont été sanctionnés, et bien d’autres ont été traités pénalement.

De telles violations ont entraîné des conséquences très graves et des risques de pertes énormes pour les biens, les coffres et les ressources sociales de l'État, ont suscité l'inquiétude du public et ont porté atteinte à la réputation de l'organisation et de l'administration du Parti de la ville, au point qu'elles doivent être examinées et traitées, a noté le Commission .

Il a déclaré que le Comité permanent du Comité municipal du Parti pour le mandat 2010-2015 et le Comité chargé des affaires du Parti du Comité populaire municipal pour les mandats 2011-2016 et 2016-2021 devaient porter la responsabilité principale des violations susmentionnées et actes répréhensibles.

Le Thanh Hai, ancien membre du Politburo, ancien secrétaire du Comité municipal du Parti, ancien secrétaire du Comité des affaires chargé du Parti et ancien président du Comité populaire municipal, Le Hoang Quan et Nguyen Thanh Phong, anciens membres du Comité central du Parti, anciens secrétaires adjoints du Comité municipal du Parti, anciens secrétaires du Comité chargé des affaires du Parti et anciens présidents du Comité populaire municipal et certaines autres organisations et membres du Parti doivent également partager la responsabilité majeure.

Sanctions

La Commission de contrôle a décidé d'émettre des avertissements contre la Comité chargé des affaires du Parti du Comité populaire pour les mandats 2011-2016 et 2016-2021, et contre les comités du Parti des départements municipaux des Finances, et du Plan et des Investissements pour la mandat 2015-2020 et les ministères de la Construction et des Ressources naturelles et de l'Environnement pour le mandat 2010-2015.

Il a réprimandé les comités du Parti des ministères de la Construction, des Ressources naturelles et de l'Environnement pour le mandat 2015-2020, ainsi que Nguyen Toan Thang, secrétaire du Comité du Parti et directeur du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement.

La commission a proposé aux agences autorisées d'examiner et de prendre des mesures disciplinaires contre le Comité permanent du Comité municipal du Parti pour les mandats 2010-2015 et contre Nguyen Thanh Phong, Le Hoang Quan et le Thanh Hai.

Le Comité permanent du Comité municipal du Parti et le Comité chargé des affaires du Parti du Comité populaire municipal ont été chargés de donner des instructions pour corriger les violations et les actes répréhensibles, et d'examiner et de traiter les organisations et les individus qui ont commis des violations.

Lors de la réunion, la commission a également examiné les cas de violations des membres des organisations du Parti dans les provinces du Nord de Bac Giang, Bac Ninh et Vinh Phuc, ainsi que de la province de Gia Lai des hauts plateaux du Centre, du Bureau du Gouvernement et du Bureau de l'Assemblée nationale. .

Les cas concernaient Mai Tien Dung, ancien membre du Comité central du Parti et ancien ministre - Président du Bureau du gouvernement ; Duong Van Thai, membre du Comité central du Parti, secrétaire du Comité provincial du Parti et chef de la délégation adjointe de l'Assemblée nationale de la province de Bac Giang ; Pham Thai Ha, membre du Comité permanent du Comité du Parti et vice-président du Bureau de l'AN, et assistant du président de l'AN, ainsi que certains responsables des localités qui, selon la Commission de contrôle, ont fait preuve d'une dégradation de l'idéologie politique, de la moralité, et de leur mode de vie, ont gravement violé les règlements du Parti et les lois de l'État dans l'exercice de leurs tâches de lutte contre la corruption et d'autres phénomènes négatifs, et ont violé les règles établies pour les membres du Parti, provoquant des conséquences « très graves » et la colère du public, et affectant négativement la réputation du Parti. Organisations et agences du Parti.

Mesures disciplinaires

Il propose aux agences compétentes d'envisager et d'imposer des mesures disciplinaires à l'encontre de Mai Tien Dung, Duong Van Thai et Pham Thanh Ha ainsi que de certains responsables locaux, tandis que d'autres seront expulsés du Parti.

Dans le cas du Comité permanent du Comité du Parti de la Région militaire 3, la commission lui a demandé de poursuivre ses réalisations et d'examiner ses lacunes dans l'instruction de la mise en œuvre du règlement de travail, des affaires du personnel, de la gestion et de l'utilisation des terres, des finances et des actifs et d'investissement, et la déclaration de patrimoine et de revenus.

VNA/CVN