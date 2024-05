Le Vietnam et l'Iran promeuvent leur coopération dans l'application de la loi

Photo : VNA/CVN

Après la cérémonie d'accueil, le ministre Tô Lâm et le commandant Ahmad Reza Radan se sont entretenus. Tô Lâm a souligné l'importance de cette visite pour consolider l'amitié entre les deux parties et renforcer la coopération entre le ministère vietnamien de la Sécurité publique et le commandement iranien des forces de l'ordre.

Lors de l'entretien, les deux parties ont convenu d'accroître les échanges de délégations à tous les niveaux, en particulier au plus haut niveau, pour explorer les besoins et le potentiel de coopération entre les deux pays dans les domaines de la sécurité et de l'ordre ; de promouvoir le partage d'informations et la coordination professionnelle ; et d'intensifier la coordination dans la lutte contre tous les types de crimes transnationaux et ceux impliquant des citoyens des deux pays

Photo : VNA/CVN

Elles ont convenu de ne permettre à aucune organisation ou individu de profiter du territoire d'un pays pour opérer contre l'autre ; de se coordonner pour protéger la sécurité absolue des visites des hauts dirigeants, assurer la sécurité et la sûreté des sièges des agences représentatives et des citoyens d'un pays sur le territoire de l'autre ; et d'intensifier la collaboration dans le domaine de la formation pour améliorer les capacités professionnelles et les langues étrangères (persan et vietnamien).

Le général Tô Lâm et le lieutenant-général Ahmad Reza Radan ont ensuite signé un protocole d'accord de coopération entre les deux agences.

VNA/CVN