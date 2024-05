Assemblée nationale : Le programme cible national sur le développement culturel

Période 2025-2035

Le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyên Van Hùng, a présenté le programme cible national sur le développement culturel pour la période 2025-2035, qui comprend sept objectifs principaux et dix contenus composants visant à créer un environnement culturel civilisé, développer les infrastructures et ressources humaines au service du secteur culturel, promouvoir les valeurs patrimoniales et culturelles traditionnelles, le développement de l’économie culturelle et la transformation numérique en matière culturelle.

Le programme est réparti en trois phases; la première sera mise en œuvre en 2025, la deuxième entre 2026-2030 et la troisième entre 2031-2035.

Le secrétaire général et président du Bureau de l'AN, Bùi Van Cuong, a souligné que le Programme cible national sur le développement culturel pour la période 2025-2035 visait à promouvoir un développement culturel proportionné au développement économique. Il devrait créer des percées et promouvoir les avantages économiques du secteur, contribuant ainsi à la croissance du PIB national, a déclaré le vice-président de l’AN, Nguyên Khac Dinh.

En conclusion, le vice-président permanent de l'AN, Trân Thanh Mân, a déclaré que ce programme contribuerait à la mise en œuvre des objectifs et mesures mentionnés dans des résolutions du Parti et des options du secrétaire général Nguyên Phu Trong.

Le programme permettra d'affirmer la position, le rôle et l’importance de la culture envers l’œuvre d’édification, de défense et de développement national ainsi qu'à faire de la culture une base spirituelle solide de la société, a-t-il ajouté.

Trân Thanh Mân a souligné la nécessité de démontrer plus clairement certains contenus liés à l'industrie culturelle, d'identifier clairement l'orientation, les points clés et les avancées du programme.

