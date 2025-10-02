Croix-Rouge

Lancement de la 2e phase d’aide d’urgence pour les sinistrés du typhon Bualoi

Le Comité central de la Croix-Rouge du Vietnam a lancé la deuxième vague d’aide d’urgence en faveur des populations des régions montagneuses du Nord et du Centre touchées gravement par la tempête N°10 (Bualoi) et ses conséquences.

Photo : VNA/CVN

D'une valeur de plus de 3,42 milliards de dôngs, l’aide comprend des fonds et des biens de première nécessité, financés par la campagne "Ensemble contre les inondations" en partenariat avec la Banque commerciale par actions du commerce extérieur du Vietnam (Vietcombank).

Les provinces bénéficiaires sont : Cao Bang, Thai Nguyên, Phu Tho, Tuyên Quang, Lào Cai et Quang Tri. L’aide comprend : espèces, kits familiaux, sachets de purification d’eau P&G et kits de réparation de logements.

Concrètement, Cao Bang reçoit 150 millions de dôngs en espèces; Thai Nguyên : 150 millions en espèces et 100 kits familiaux; Phu Tho : 200 millions en espèces et 200 kits familiaux; Tuyen Quang : 300 millions en espèces, 400 kits familiaux, et 48.000 sachets de purification d’eau P&G; Lào Cai : 300 millions en espèces, 200 kits familiaux, 48.000 sachets de purification, 77 kits de réparation de logement, et 580 bâches; Quang Tri : 200 millions en espèces et 497 kits de réparation de logement.

Une délégation de la Croix-Rouge du Vietnam se rendra sur le terrain les 4 et 5 octobre pour remettre directement l'agent et les biens aux populations touchées. Au total, depuis le passage de la tempête, la Croix-Rouge du Vietnam a distribué plus de 5,5 milliards de dongs en soutien direct.

Parallèlement, la campagne "Ensemble contre les inondations" durant du 30 septembre au 30 octobre 2025 se poursuit, appelant à la solidarité des entreprises, organisations et citoyens à travers le pays. Les dons peuvent être envoyés via le compte H2025 à Vietcombank ou via VCB Digibank.

VNA/CVN