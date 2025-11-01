Les dirigeants de l'APEC adoptent une Déclaration commune sur le renforcement de la coopération

Les dirigeants de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC) ont adopté samedi 1 er novembre une Déclaration commune à l'issue d'une réunion de deux jours consacrée à l'approfondissement de la coopération pour un avenir durable.

Photo : Yonhap/VNA/CVN

Alors que le monde se trouve à un tournant décisif, le système commercial mondial continue de faire face à des défis importants, tandis que les progrès rapides des technologies transformatrices et les changements démographiques ont des implications profondes et à long terme pour les économies membres de l'APEC, notent-ils.

Ils appellent à une coopération renforcée et à des actions concrètes pour permettre une croissance économique qui profite à tous.

Parallèlement à leur Déclaration, les dirigeants ont également adopté deux documents distincts : l'Initiative de l'APEC sur l'intelligence artificielle et le Cadre de collaboration de l'APEC pour les changements démographiques.

Xinhua/VNA/CVN