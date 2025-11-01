Les dirigeants de l'APEC adoptent une Déclaration commune sur le renforcement de la coopération

>> L'Asie-Pacifique doit résister au protectionnisme et renouveler son engagement envers l'ouverture
>> Le Vietnam souhaite la coopération multiforme substantielle, efficace et durable avec la R. de Corée
>> Le président Luong Cuong rencontre le dirigeant chinois Xi Jinping
|Vue générale de la session de discussion du Sommet de l’APEC à Gyeongju, en République de Corée, le 31 octobre.
|Photo : Yonhap/VNA/CVN
Alors que le monde se trouve à un tournant décisif, le système commercial mondial continue de faire face à des défis importants, tandis que les progrès rapides des technologies transformatrices et les changements démographiques ont des implications profondes et à long terme pour les économies membres de l'APEC, notent-ils.
Ils appellent à une coopération renforcée et à des actions concrètes pour permettre une croissance économique qui profite à tous.
Parallèlement à leur Déclaration, les dirigeants ont également adopté deux documents distincts : l'Initiative de l'APEC sur l'intelligence artificielle et le Cadre de collaboration de l'APEC pour les changements démographiques.
Xinhua/VNA/CVN