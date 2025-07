Mékong et République de Corée tracent la voie vers une coopération à l'ère numérique

Les pays du Mékong et la République de Corée ont défini un programme d'action prospectif pour la période 2026-2030, privilégiant les secteurs répondant aux exigences de développement à l'ère numérique. Ce programme contribuera à renforcer la compétitivité des États membres tout en luttant plus efficacement contre la criminalité transnationale, notamment la fraude en ligne.

Photo : VNA/CVN

Les informations ont été présentées lors de la 13e réunion des ministres des Affaires étrangères de la coopération Mékong - République de Corée (FMM MKC 13), coprésidée par le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères vietnamien Bùi Thanh Son, à Kuala Lumpur le 11 juillet.

Lors de cet événement, les délégués des six pays de la MKC, à savoir le Cambodge, le Laos, le Myanmar, la République de Corée, la Thaïlande et le Vietnam, ont réaffirmé que, cinq ans après avoir transformé leurs liens en un partenariat stratégique pour les peuples, la prospérité et la paix, le cadre de la MKC a produit des résultats tangibles pour les citoyens et les entreprises de la sous-région.

Les localités, les instituts de recherche et les organisations à but non lucratif des pays du Mékong ont mis en œuvre 36 projets d'une valeur de plus de 20 millions de dollars grâce au financement du Fonds MKC. Lors des 12 éditions du Forum d'affaires MKC, des dizaines d'accords de coopération ont été signés entre les deux parties, développant ainsi les investissements et les activités commerciales dans toute la sous-région.

Dans son discours, Bùi Thanh Son a proposé de nombreuses mesures pour faire du MKC un modèle de collaboration sous-régionale, dans l'esprit de "travailler ensemble, partager ensemble, gagner ensemble et se développer ensemble".

Il a suggéré de reprendre le Sommet Mékong-République de Corée cette année, après cinq ans d'interruption, afin de réaffirmer au plus haut niveau l'engagement de bâtir une communauté Mékong-République de Corée auto-résiliente, prospère et centrée sur l'humain. Dans la nouvelle phase de développement, le MKC devrait privilégier l'innovation comme moteur principal, en plaçant l'humain au cœur du développement, tout en garantissant la sécurité hydrique, alimentaire et énergétique et en développant les industries culturelles.

Il a également déclaré que le Vietnam prévoyait d'organiser le 13e Forum des entreprises MKC en septembre, axé sur la numérisation et l'innovation.

Les pays membres ont salué le rôle de coprésident du Vietnam et de la République de Corée dans la promotion des grandes orientations du Plan d'action MKC pour 2026-2030.

À l'issue de la conférence, le Vietnam et la République de Corée ont publié une déclaration conjointe des coprésidents.

VNA/CVN