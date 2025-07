L’ASEAN et ses partenaires s’engagent à approfondir leur coopération

Dans le cadre de la 58 e réunion des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN et des réunions connexes, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son a participé à des conférences ministérielles ASEAN+1 avec le Japon, la Russie, la République de Corée, les États-Unis et la conférence ministérielle ASEAN+3.

Photo : VNA/CVN

Les réunions ont mis en évidence un engagement commun de l’ASEAN et de ses partenaires de rendre leur coopération plus approfondie, plus substantielle et plus efficace, de renforcer le dialogue, la coopération et l'action collective, de répondre aux défis commun, contribuant au maintien de la paix, de la stabilité et à la promotion du développement durable et exclusif.

Les partenaires ont réaffirmé leur soutien au rôle central de l’ASEAN et à la mise en œuvre de la Vision de la Communauté ASEAN 2045, avec les priorités accordées au changement climatique, à l'innovation, à la transition vertes, au changement énergétique, à l'intelligence artificielle et aux technologies nouvellement émergentes.

S’exprimant à ces conférences, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Bùi Thanh Son, a insisté sur l'importance de promouvoir une coopération globale entre l'ASEAN et ses partenaires, en étroite adéquation avec la Vision de la Communauté de l'ASEAN 2045. Il a appelé à renforcer le dialogue, à bâtir la confiance et à façonner une architecture régionale inclusive et transparente dont l’ASEAN est placée au centre. Le Vietnam a réaffirmé la position de principe de l'ASEAN sur des questions régionales et internationales telles que la Mer Orientale et la péninsule coréenne, appelant les partenaires à soutenir les efforts pour faire de la Mer Orientale une zone de paix, de stabilité et de coopération.

En matière de coopération économique, Bùi Thanh Son a proposé d'accélérer la connectivité des chaînes d'approvisionnement, le développement de l'économie numérique, la transition verte, le commerce durable et le soutien aux PME. Il a également suggéré d'accélérer la mise à niveau des accords de libre-échange existants et de soutenir de nouvelles initiatives comme le Cadre économique numérique de l'ASEAN, le Système électrique de l'ASEAN.

Photo : VNA/CVN

Lors de la conférence ASEAN - Japon, le ministre japonais des Affaires étrangères,Takeshi Iwaya a souligné les relations bilatérales cultivées sur la base de l'amitié, de la coopération, de la confiance et de la co-création. Le Partenariat stratégique global ASEAN-Japon a montré un dynamisme remarquable, avec plus de 60% des actions du Plan d'action mises en œuvre. Les ministres ont insisté sur l'urgence de moderniser l'Accord de partenariat économique global ASEAN - Japon pour l'adapter aux nouveaux domaines de croissance numérique, verte et des chaînes d'approvisionnement. L’ASEAN a apprécié l’aide du Japon visant à améliorer l’environnement des affaires ainsi qu’à promouvoir le développement des PME, la croissance durable et la réduction des écarts de développement.

Lors de la conférence ASEAN - Russie, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a qualifié l’ASEAN comme partenaire fiable de la Russie et s’est engagée à une coopération équitable basée sur la Charte des Nations unies. Les deux parties ont salué les progrès de leur Plan d'action 2021-2025 dont 75% des mesures ont été mises en œuvre. Elles ont convenu de renforcer leur coopération économique, notamment dans l'économie numérique, l'innovation, les chaînes d'approvisionnement, le tourisme durable et l'énergie propre.

Confiance et bénéfice mutuel

Lors de la conférence ASEAN - République de Corée, le premier vice-ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Park Yoonjoo, a réaffirmé l'engagement de son pays à approfondir ses relations avec l'ASEAN, basées sur la confiance et le bénéfice mutuel. L’établissement de leur partenariat stratégique global en octobre 2024 marque une étape majeure. Environ 94,5% de leur Plan d'action 2021-2025 ont été achevés et un nouveau Plan pour 2026-2030 a été adopté. Des efforts sont en cours pour mettre en niveau l'Accord de libre-échange ASEAN - République de Corée. Des initiatives de coopération pour la sécurité et un avenir durable, comme l'infrastructure informatique haute performance et le partenariat pour les start-up, ont été salués.

Lors de la conférence ASEAN - États-Unis, le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, a mis en avant l’importance stratégique de l’Indo-Pacifique et réaffirmé l’engagement durable des États-Unis envers l’ASEAN. Les deux parties ont salué les résultats du Plan d'action 2021-2025 qui a été mis en œuvre à 100%. Les États-Unis sont le deuxième partenaire commercial et le premier investisseur de l'ASEAN, avec un commerce bilatéral de plus de 450 milliards de dollars de dollars et 42 milliards de dollars de dollars d'IDE en 2024. Les ministres ont convenu de renforcer la coopération dans l'IA, le cloud computing, les câbles sous-marins et la cybersécurité, ainsi que dans l'énergie propre et la transition énergétique.

Lors de la conférence ASEAN+3, les ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN, de la Chine, du Japon et de la République de Corée ont souligné que le mécanisme ASEAN+3 doit tirer parti de ses atouts pour faire face à la volatilité économique actuelle et soutenir un système commercial multilatéral juste et fondé sur des règles. Ils se sont engagés à continuer la mise en œuvre du Plan de travail 2023-2027, en se concentrant sur l'économie numérique, la finance numérique, le renforcement des capacités et la résilience des chaînes d'approvisionnement.

Le 11 juillet, les ministres des Affaires étrangères poursuivent leurs travaux lors des conférences ministérielles ASEAN+1 avec le Royaume-Uni et l'Union européenne, la Conférence ministérielle des Affaires étrangères du Sommet de l'Asie de l'Est (EAS) et le 32e Forum régional de l'ASEAN (ARF).

VNA/CVN