Masters 1000 de Rome : Fils pourrait défier Sinner dès les 8e de finale

Le Français Arthur Fils pourrait affronter le N o 1 mondial Jannik Sinner qui vient de le battre sèchement à Madrid dès les huitièmes de finale du Masters 1000 de Rome, selon le tirage au sort réalisé lundi 4 mai.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Fils, de retour ce lundi 4 mai dans le top 20 mondial (17e), débutera son tournoi vendredi 8 mai ou samedi 9 mai contre l'Italien Luca Nardi (151e) ou un joueur issu des qualifications.

Il pourrait ensuite croiser la route de l'Américain Frances Tiafoe (22e) ou de l'Italien Lorenzo Sonego (66e), avant de défier éventuellement en 8e de finale Sinner, grandissime favori en l'absence de Carlos Alcaraz du tournoi romain, le dernier d'importance avant Roland-Garros (24 mai-7 juin).

Fils vient d'affronter l'Italien en demi-finales du Masters 1000 de Madrid et s'est incliné en deux sets 6-2, 6-4.

Depuis son retour sur le circuit après une absence de huit mois pour soigner son dos, Fils, 21 ans, a remporté un titre à Barcelone et a atteint le dernier carré à quatre reprises, à Doha, Miami, Barcelone et Madrid.

Sinner est lui irrésistible : il a remporté les cinq derniers Masters 1000 (Paris, Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Madrid), du jamais vu dans l'histoire du circuit ATP, et abordera le tournoi romain qui débute mercredi sur une série de 23 victoires consécutives.

AFP/VNA/CVN



