Foot : Mohamed Salah à la conquête de la Turquie

L'attaquant vedette égyptien Mohamed Salah a été accueilli en héros mercredi 5 août par les supporteurs du club turc de Trabzonspor, prêt à lui offrir à 34 ans un nouveau défi et un nouveau contrat XXL, après neuf saisons et autant de trophées à Liverpool.

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Sans club depuis l'expiration de son contrat avec les Reds en juin au terme d'une saison en deçà des précédentes, l'ex-roi d'Anfield, qui a remporté deux Premier League et une Ligue des champions avec Liverpool, doit s'engager dans les prochaines heures avec le club de la mer Noire.

Une "cérémonie de signature" en présence des supporteurs est prévue jeudi soir 6 août au stade de Trabzonspor, a indiqué le club, qui l'a déjà présenté comme sa "nouvelle recrue".

Selon la presse turque, l'Égyptien va signer un contrat de deux saisons et percevra un salaire de 17 millions d'euros par an hors bonus.

Vêtu du maillot bleu et grenat de Trabzonspor, Mo Salah a été accueilli par des centaines de supporteurs en délire à la mi-journée à l'aéroport Atatürk d'Istanbul, avant de se soumettre à une visite médicale.

"J'arrive directement du boulot, je travaille de nuit mais je suis prêt à enchaîner une deuxième nuit blanche pour Mohamed Salah", a déclaré Abdulkerim Yervan, un supporteur bleu et grenat trépignant d'impatience devant l'aéroport Atatürk, près d'une banderole faisant rimer "Mohamed Salah" avec "don d'Allah".

Une foule bien plus vaste l'a acclamé en début de soirée à l'aéroport de Trabzon, ville conservatrice du Nord-Est de la Turquie connue pour la ferveur de ses supporteurs. Le club, précautionneux, avait prié ces derniers de ne pas abuser des fumigènes, de crainte de perturber le trafic aérien...

Les milliers de supporteurs réunis ont fait fi des consignes, mêlant à leurs fumées rouges un feu d'artifices improvisé, un concert de klaxons, des chants assourdissants et une pancarte souhaitant "Salah'm aleykoum" à l'ex-joueur de Liverpool et de l'AS Rome.

"Gagner quelque chose"

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"Je suis vraiment heureux... et j'ai hâte de m'entraîner avec l'équipe. Partout où je vais, je gagne - ou j'essaie de gagner - quelque chose... J'espère que nous pourrons accomplir de belles choses en championnat et en coupe d'Europe aussi", a déclaré l'Égyptien au milieu du vacarme à son arrivée à Trabzon, pendant que son club souhaitait la "bienvenue au Roi d'Égypte" sur X.

Après les championnats égyptien, suisse, italien et anglais, le 4e au classement du Ballon d'or 2025 s'apprête à découvrir la Süper Lig, où il devrait tenir l'un des principaux rôles la saison prochaine, avec la gâchette nigériane Victor Osimhen (Galatasaray), le Belge Leandro Trossard (Besiktas) et l'attaquant anglais Mason Greenwood, arrivé mi-juillet à Fenerbahçe.

Mais si le CV de l'Égyptien est éloquent, avec 68 buts en 121 sélections avec les Pharaons, et 257 réalisations et 123 passes décisives en 442 matches sous le maillot de Liverpool, sa dernière saison a été très éloignée de ses standards habituels, sans toutefois entamer sa popularité.

Trabzonspor, qualifié pour les barrages de la Ligue Europa après sa troisième place en championnat la saison passée, veut remettre la main sur la Süper Lig, remportée pour la dernière fois en 2022 après trente-huit années de disette.

Le club de la mer Noire, seule équipe d'Anatolie à tenir tête à Galatasaray, Fenerbahçe et Besiktas, les trois grandes écuries stambouliotes, espère aussi écouler des maillots de sa star égyptienne à la chaîne.

Sa sœur aînée, Rabab Salah, a ironisé sur Instagram : "Cela faisait un moment que j'avais arrêté les séries turques (très populaires au Moyen-Orient, Ndlr), mais on dirait que je vais y revenir", a-t-elle écrit sur le réseau social.

AFP/VNA/CVN