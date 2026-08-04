Masters 1000 de Montréal : Monfils s'offre un deuxième tour

Gaël Monfils, en pleine tournée d'adieux mais comme souvent au sommet de sa forme durant la tournée américaine d'été, s'est qualifié lundi 3 août pour le deuxième tour du Masters 1000 de Montréal en battant le Polonais Kamil Majchrzak (67 e mondial) 6-4, 6-4.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"Je me sentais super bien. J'ai très bien servi, en essayant d'être très précis sur ma première balle. Et sur la seconde, j'ai essayé d'être super agressif pour ensuite frapper de plus en plus en coup droit. À l'échange, je sentais que je pouvais tenir son rythme et même imprimer le mien", a commenté Monfils, classé 347e mondial cette semaine et bénéficiaire d'une invitation pour s'aligner dans ce tournoi préparatoire à l'US Open (30 août-13 septembre).

Le Français qui aura 40 ans le 1er septembre, adulé toute sa carrière par le public nord-américain, a semblé ému lorsqu'à 5-2 dans le second set, à près de minuit, les spectateurs ont lancé une ola pour lui témoigner leur soutien inconditionnel.

"Évidemment, j'ai été pris par l'émotion", a-t-il commenté pour expliquer la perte des deux jeux suivants, en soulignant avoir néanmoins su "rester concentré" pour réussir notamment "un incroyable passing shot sur la ligne" et affirmer sa domination alors que son adversaire paraissait en mesure de revenir dans le match.

Au prochain tour, Monfils qui affichait un bilan de 3 victoires en dix matchs cette année avant d'arriver à Montréal, affrontera le jeune Américain Learner Tien (19e).

Monfils, qui mettra un terme à sa carrière à l'issue de la saison, n'avait plus remporté de match depuis sa victoire au premier tour à Monte-Carlo en avril. Il n'a plus passé le deuxième tour d'un tournoi depuis sa défaite en 8es de finale à Miami en 2025.

Corentin Moutet (59e) s'est lui aussi qualifié pour le deuxième tour, en dominant nettement le Hongrois Marton Fucsovics (83e) 6-1, 6-2. Il sera opposé au prochain tour à la nouvelle pépite espagnole Rafael Jodar (15e), finaliste à Washington.

Tristan Droguet (119e et issu des qualifications), est lui sorti vainqueur d'un duel franco-français contre Luca van Assche (49e) 6-4, 2-6, 7-6 (9/7) et affrontera le Canadien Felix Auger-Alissime (4e).

Malgré le gain du premier set, Kyrian Jacquet, 121e et lui aussi passé par les qualifications, a perdu face au Canadien Gabriel Diallo (108e et invité) 6-7 (1/7), 6-3, 6-2.

Benjamin Bonzi (103e et issu des qualifications) a cédé face à l'Allemand Yannick Hanfmann (57e) 6-1, 4-6, 6-2.

AFP/VNA/CVN