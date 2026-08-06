Euro de natation : le plongeur Jules Bouyer médaillé d'argent au tremplin à 3 m

Le plongeur Jules Bouyer a remporté mercredi 5 août la médaille d'argent du tremplin à 3 mètres et offre ainsi à la France sa première médaille de la semaine aux Championnats d'Europe de natation à domicile.

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Bouyer décroche la deuxième place avec un score de 484,60 points à l'issue de ses six sauts au Centre aquatique olympique de Saint-Denis.

La victoire est revenue à l'Allemand Linus Moritz Wesemann (506,80), déjà sacré au tremplin à un mètre samedi 1er août, et le bronze au Britannique Jordan Houlden (474,90).

En tête après les deux premiers sauts, Bouyer a reculé à la troisième place à mi-parcours. Promis au bronze, il a finalement bénéficié d'une grosse faute de Houlden au dernier saut pour grappiller une place.

"Beaucoup, beaucoup, beaucoup de fierté", a déclaré le plongeur de 24 ans pour décrire son émotion après son épreuve, disputée dans une ambiance survoltée.

"Le public, c'était un truc de malade, il y avait plus de bruit qu'aux JO ! Plus les tours avançaient, pire c'était. Alors c'est cool, mais moi sur la planche, ce n'était pas facile", a-t-il déclaré en souriant.

Le Français se rattrape ainsi après la sixième place obtenue lors du tremplin à 3 m synchronisé aux côtés d'Alexis Jandard.

Bouyer avait sans doute coûté la médaille au duo lorsque sa jambe avait heurté le plongeoir au moment du troisième saut.

Cette médaille d'argent représente "une revanche sur moi-même", a-t-il déclaré, tout en reconnaissant que les deux épreuves provoquaient des sentiments "très différents".

La journée n'avait pourtant pas démarré de la meilleure manière pour le Français qui n'avait pris que la 10e place des qualifications.

"C'était vraiment très difficile. Je n'avais pas les jambes, mon corps ne réagissait pas comme je le voulais. Et je me suis posé cet après-midi, j'ai beaucoup discuté avec le staff", a-t-il raconté.

"Le premier truc qui est ressorti pour bien plonger, c'était de se faire plaisir, de se faire confiance. Et de laisser parler toutes ces années d'entraînement, toute l'expérience que j'ai accumulée."

Egalement qualifié pour la finale, Alexis Jandard a de son côté terminé à la 8e place.

Bouyer offre à la France sa première médaille de la semaine aux Championnats d'Europe de natation qui regroupent également les épreuves d'eau libre et de natation artistique, avant la natation course à partir de lundi 3 août.

AFP/VNA/CVN