Le PM appelle à six percées dans les liens économiques avec le Royaume-Uni

Le Premier ministre (PM) Pham Minh Chinh a appelé samedi 28 juin le Royaume-Uni et les entreprises britanniques à réaliser six percées dans la coopération économique entre le Vietnam et le Royaume-Uni, portant au plus tôt le commerce bilatéral et le capital d'investissement britannique au Vietnam à plus de 10 milliards de dollars.

>> Vietnam - Royaume-Uni : coopération dans la défense, un pilier du partenariat stratégique

>> Un nouvel élan au partenariat stratégique Vietnam - Royaume-Uni

>> Vietnam - Royaume-Uni : coopération pour développer des centres financiers

Photo : VNA/CVN

Ces percées devraient être opérées dans la connexion des deux économies, assurant des liens plus étroits, plus substantiels et plus efficaces, basés sur les principes du marché, travaillant ensemble, se développant de manière mutuellement bénéfique ; dans la mise en œuvre de la révolution industrielle 4.0, le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique ; dans la transformation verte, la lutte contre le changement climatique et l’aide au Vietnam pour atteindre son objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050 ; dans la coopération dans les domaines de la santé, de l’éducation, de la culture et des sports, notamment en aidant le Vietnam à populariser l’anglais et à en faire la deuxième langue dans les écoles vietnamiennes ; dans l’aide au Vietnam en matière de services financiers et bancaires, notamment dans la construction de centres financiers et commerciaux internationaux ; dans la connexion et le soutien aux entreprises vietnamiennes pour leur participation aux chaînes de production, d’approvisionnement et de distribution mondiales, et dans la construction de licornes scientifiques et technologiques vietnamiennes, a-t-il précisé.

Les relations économiques constituent un pilier important du partenariat stratégique Vietnam - Royaume-Uni. Des accords tels que l’Accord de libre-échange Royaume-Uni -Vietnam (UKVFTA) et l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) ont démontré l’engagement commun des deux pays en faveur d’un système commercial multilatéral fondé sur les règles internationales.

En 2024, le commerce bilatéral a atteint plus de 8 milliards de livres. Le Royaume-Uni a importé pour 6,8 milliards de livres de marchandises du Vietnam et exporté pour 1,3 milliard de livres vers le pays. Jusqu’en 2023, le stock des investissements directs britanniques au Vietnam s’est établi à 1,3 milliard de livres. Plus de 400 entreprises britanniques, des multinationales aux PME, sont actuellement implantées au Vietnam.

Le Vietnam s’efforce de créer des percées stratégiques pour le développement du pays, notamment grâce à quatre Résolutions clés du Politburo, les "quatre piliers de l’essor du Vietnam" - la Résolution N°57 sur les avancées scientifiques, technologiques, d'innovation et de transformation numérique nationale ; la Résolution N°59 sur l’intégration internationale dans le nouveau contexte ; et la Résolution N°66 sur la réforme de l’élaboration et de l’application des lois, ainsi que la Résolution N°68 sur le développement du secteur privé, a fait savoir le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Par ailleurs, le Vietnam s’attache à mettre en œuvre de manière drastique et synchronisée de nombreuses solutions innovantes en matière d’amélioration institutionnelle, de développement des infrastructures et de formation des ressources humaines, dans l’esprit d’"institutions ouvertes, d’infrastructures performantes et d’une gouvernance intelligente", a-t-il indiqué, ajoutant que le pays se concentre également la réorganisation des collectivités locales à deux niveaux, provincial et communal, avec la suppression du niveau de district.

Construction d'un centre financier international

Photo : VNA/CVN

Lors de la table ronde, les représentants de la BritCham et des entreprises britanniques ont hautement apprécié l’environnement des affaires au Vietnam, en particulier le rôle du gouvernement vietnamien dans la promotion des réformes, de l’innovation et d’une croissance rapide, verte et durable.

Ils ont discuté en profondeur de la construction d’un centre financier international, de l’attraction de financements verts ; du développement durable et la transition énergétique ; du développement de l’éducation, de la formation, des soins de santé et de la sécurité sociale ; et de la coopération bilatérale dans les domaines du commerce et de l’investissement.

Les milieux d’affaires britanniques se sont engagés à investir à long terme sur le marché vietnamien ; ont affirmé leur volonté de soutenir le Vietnam dans le développement d’un centre financier international, la promotion de stratégies de mobilisation de capitaux verts et l’élaboration d’un cadre juridique financier vert.

Ils ont partagé des expériences britanniques en matière de développement des énergies renouvelables pour soutenir la transition énergétique du Vietnam ; de développement de l’économie numérique et d’amélioration de la qualité des ressources humaines.

Les participants ont également discuté des relations commerciales entre le Vietnam et le Royaume-Uni dans un contexte d’instabilité économique mondiale et des difficultés rencontrées par les entreprises britanniques au Vietnam. Ils ont également formulé plusieurs recommandations visant à lever les obstacles, à harmoniser les réglementations et à faciliter les échanges et les investissements, notamment dans le cadre de l’UKVFTA et du CPTPP.

Fortes des résultats positifs obtenus, les deux parties doivent faire des efforts pour promouvoir leur coopération économique, commerciale et d’investissement de manière plus forte et plus efficace, à la hauteur de la bonne amitié, du potentiel de coopération entre les deux pays, en particulier lorsque les deux économies sont complémentaires et ont beaucoup de marge de développement à l’avenir, a indiqué le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Le chef du gouvernement vietnamien a espéré qu’à l’avenir, les deux pays, et notamment leurs entreprises, exploiteront pleinement les avantages et le cadre de l’UKVFTA et du CPTPP, contribuant ainsi à l’approfondissement, au renforcement et à l’efficacité des relations bilatérales, au développement de chaque pays et à la paix, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

VNA/CVN