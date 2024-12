Un couple du milieu des affaires mongol se marie sur l’île de Phu Quôc

Le mariage luxueux du couple mongol que forment E. Zorigtbaatar et E. Enkhriitsetseg a eu lieu le 19 décembre à bord du bateau de croisière Nautilus dans le quartier d’An Thoi, ville de Phu Quôc (province de Kiên Giang, Sud). La cérémonie, imprégnée de la culture mongole des mariés y était mêlée à la culture vietnamienne.

Gantulga Boldbaatar, proche du couple, a déclaré qu’une liaison aérienne directe entre la Mongolie et le Vietnam rendait le voyage particulièrement pratique. Lui et les membres de sa famille ont entendu parler de Phu Quôc par le biais de divers médias et circuits touristiques.

Une destination attrayante

"Phu Quôc est une destination touristique animée avec de très belles plages et îles. Là où nous vivons, c’est la steppe et les montagnes. C’est pourquoi nous avons spécifiquement choisi d’organiser un mariage sur le yacht Nautilus à Phu Quôc, pour y vivre de beaux moments en famille", explique-t-il joyeusement.

"C’est le premier mariage mongol organisé à Phu Quôc. Les Mongols sont très sympathiques. Pour le mariage de ce couple, nous avons choisi une croisière de l’île Mây Rut Ngoai à Câu Hôn. Cet itinéraire est pavé de beaux sites célèbres aux paysages maritimes somptueux et aux îles teintées d’or par le coucher de soleil sur la mer", a souligné Lê Quang Duy, Pdg de la société Namaste dans le district d’An Thoi.

Le Service du tourisme de la province de Kiên Giang a déclaré que la Mongolie constituait un marché touristique potentiel. Depuis le début l’année, cette province, où se trouve Phu Quôc, a accueilli plus de 21.600 voyageurs en provenance de Mongolie.

Kiên Giang continuera à se concentrer sur l’exploitation des marchés touristiques de l’Asie du Sud-Est, de la Chine à la République de Corée en passant par l’Inde, et la Mongolie.

