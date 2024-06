Pourquoi le Vietnam peut devenir une destination de rêve pour les mariages

Photo : ST/CVN

Le tourisme de mariage consiste à organiser des noces loin de chez soi. Les mariés et leurs invités se rendent dans une destination touristique à l’intérieur ou à l’extérieur du pays pour célébrer leur mariage et profiter d’une période de détente.

Au Vietnam, ce concept a gagné en popularité depuis qu’un couple de milliardaires indiens a choisi Phu Quôc, dans la province de Kiên Giang (Sud), pour organiser leur mariage en mars 2019, en présence de 700 invités venus de divers pays. Le JW Marriott Phu Quôc, où a eu lieu ce mariage à plusieurs millions d'USD, est depuis devenu une destination prisée pour les mariages de l’élite et a remporté pendant cinq années consécutives (2019-2023), le prix du "Meilleur complexe hôtelier pour les mariages de luxe" des World Travel Awards, surnommés les Oscars de l’industrie du tourisme.

En plus de Phu Quôc, Dà Nang (Centre) se distingue également comme une destination phare pour le tourisme de mariage au Vietnam. Depuis le début de l’année 2024, Dà Nang a accueilli plusieurs mariages de très riches Indiens. En janvier, un mariage a eu lieu au Sheraton Grand Danang avec près de 500 invités de marque et le personnel, mobilisant la totalité des 258 chambres. En février, un autre mariage s’est tenu au Hyatt Regency Danang Resort and Spa avec 200 invités, suivis d’un mariage début mars au Danang Marriot Resort and Spa avec plus de 400 invités et 650 chambres réservées.

En février, un autre couple indien a surpris tout le monde avec un "super mariage" dans la baie de Ha Long, province de Quang Ninh (Nord), en présence de plus de 600 invités.

Le tourisme de mariage attire non seulement des clients internationaux, mais devient également une tendance chez les célébrités locales. Ces signaux positifs montrent le potentiel énorme de ce segment de marché. Le Vietnam possède de nombreux atouts pour développer le tourisme de mariage : de belles plages, un riche patrimoine culturel, des complexes de luxe, une gastronomie variée, une population accueillante et des infrastructures de plus en plus développées.

Outre Phu Quôc, Dà Nang (Centre) et Ha Long (Nord-Est), des destinations comme Dà Lat (hauts plateaux du Centre), Nha Trang, Hôi An (Centre) et Sa Pa (Nord-Ouest) sont également idéales pour organiser des mariages.

Photo : VNA/CVN

Bien que ce soit un domaine relativement nouveau, le tourisme de mariage peut apporter des avantages significatifs à l’économie verte du Vietnam. Les couples choisissant de se marier dans une destination touristique ont souvent des moyens financiers importants et sont prêts à dépenser des sommes considérables pour cet événement. De plus, les mariages de couples étrangers attirent souvent des centaines d’invités de divers pays.

En plus des services de logement, de restauration et de shopping, de nombreux invités prolongent leur séjour pour vivre des expériences touristiques plus profondes. Les photos partagées sur les réseaux sociaux par les invités contribuent également à la promotion de l’image du Vietnam, de ses habitants et de sa culture.

Pour les mariés, un mariage inoubliable au Vietnam les incitera à revenir à plusieurs reprises pour célébrer leur anniversaire ou à tout autre moment propice pour revivre ces souvenirs. Le développement du tourisme de mariage offre des avantages en termes de revenus et de communication, attirant ainsi plus de touristes.

Ces dernières années, de nombreux pays asiatiques, notamment en Asie du Sud-Est, ont développé le tourisme de mariage en exploitant leurs atouts naturels, culturels et des coûts d’organisation raisonnables.

En plus de profiter de la croissance du tourisme de mariage dans la région, le Vietnam bénéficie de l’intérêt de marchés potentiels comme la République de Corée, le Japon, la Chine, et surtout l’Inde, dont le marché du mariage valait plus de 45 milliards de dollars en 2022 et devrait atteindre 100 milliards d'USD en 2025.

Photo : CTV/CVN

Reconnaissant cette opportunité, les destinations vietnamiennes dotées de ressources touristiques concentrent leurs efforts pour développer ce segment. Dà Nang, en particulier, se montre très proactive.

La ville a lancé le message "Nơi khởi nguồn hạnh phúc - Là où commence le bonheur" dans son plan de communication pour promouvoir Dà Nang comme destination de mariage pour 2024-2025.

Selon le Service du tourisme de Dà Nang, la promotion du tourisme de mariage se concentre principalement sur le marché indien. Pour impressionner les couples choisissant Dà Nang, diverses activités d’accueil sont organisées : affichage de messages de bienvenue sur les écrans LED à l’aéroport, facilitation des formalités douanières, cadeaux de bienvenue pour les familles des mariés et spectacles de musique traditionnelle vietnamienne pour les invités.

Pour rivaliser avec des pays comme la Thaïlande, l’Indonésie, la Malaisie et Singapour, le Vietnam doit professionnaliser ses services. David Ippersiel, directeur général du Sheraton Grand Da Nang Resort and Convention Center, souligne l’importance de répondre aux exigences strictes en matière d’infrastructures et d’organisation d’événements. La nouveauté et la réputation de la destination sont également cruciales pour attirer les couples.

En plus de la promotion nationale et locale, il est nécessaire de créer un écosystème complet pour le tourisme de mariage. Cao Trí Dung, président de l’Association vietnamienne des agences de voyages, note que de nombreuses destinations potentielles manquent de connexions aériennes directes avec les marchés internationaux. Le Vietnam manque également de planificateurs de mariage professionnels et de grands restaurants capables de répondre aux besoins culinaires des grands groupes, obligeant parfois les invités à apporter leurs propres chefs et aliments. Ces obstacles doivent être surmontés pour que le Vietnam devienne un "paradis du tourisme de mariage".

En outre, les politiques de visa doivent être flexibles et attractives pour les invités internationaux des "super mariages", augmentant ainsi l’attrait de la destination.

NDEL/VNA/CVN