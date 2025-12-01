Indonésie : le bilan des inondations et des glissements de terrain monte à 442 morts

>> Les inondations font quelque 350 morts en Asie du Sud-Est

>> Asie du Sud-Est : inondations, 500 victimes dont 200 morts en Indonésie

>> Les inondations en Indonésie, Thaïlande et Sri Lanka dépassent les 900 morts





Le directeur de la BNPB, Suharyanto, a déclaré lors d'une conférence de presse que le nord de Sumatra avait enregistré le plus grand nombre de victimes. "Le nombre de morts dans le Sumatra du Nord a atteint 217, tandis que 209 personnes sont toujours portées disparues. Lors de l'opération menée aujourd'hui dans la régence de Tapanuli Sud, de nombreuses autres victimes ont été retrouvées", a-t-il indiqué. Il a ajouté que la province d'Aceh déplorait 96 morts et 75 disparus, tandis que Sumatra occidental avait enregistré 129 morts et 118 disparus. Le président indonésien Prabowo Subianto a ordonné une mobilisation renforcée de toutes les ressources nationales pour permettre une intervention d'urgence dans les plus brefs délais, a indiqué Pratikno, ministre coordinateur du Développement humain et des Affaires culturelles.

Xinhua/VNA/CVN