Sri Lanka : au moins 31 morts dans des inondations

La région la plus touchée est celle du district de Badulla, dans le centre du pays, où 16 personnes ont été ensevelies mercredi 26 novembre en pleine nuit à leur domicile par des torrents de terre arrachée à la montagne par les précipitations, a précisé le DMC. Quatre autres personnes ont été tuées dans des circonstances similaires dans le district voisin de Nuwara Eliya, selon la même source. Dans l'ensemble de l'île, 400 habitations ont été détruites ou endommagées et plus 1.100 familles hébergées dans des centres d'accueil d'urgence. Comme c'est le cas chaque année à pareille période, le Sri Lanka est copieusement arrosé par la mousson du Nord-Est, augmentée ces derniers jours par la présence d'une dépression à l'est de l'île, selon le DMC.
