Maison intelligente : le sud-coréen Hyundai HT renforce sa présence au Vietnam

Hyundai HT, entreprise sud-coréenne spécialisée dans les solutions de maison intelligente, a annoncé le 20 novembre la création de sa première entité de production à l'étranger, Hyundai HT Global, implantée dans la zone industrielle de Binh Xuyên, province de Phu Tho.

La construction devrait s'achever en décembre, pour un démarrage de la production en série dès 2026. Située à proximité de Hanoï, la zone industrielle de Binh Xuyên dispose d'infrastructures logistiques développées et accueille de nombreux fabricants, facilitant ainsi l'intégration de la chaîne d'approvisionnement.

Hyundai HT prévoit que cette nouvelle entité renforcera sa capacité de production, stabilisera l'offre destinée aux grands groupes sud-coréens du bâtiment et améliorera la flexibilité de son système d'approvisionnement. Le lien accru avec la filiale vietnamienne contribuera également à réduire les coûts logistiques et à accroître la compétitivité de l'entreprise.

Le Vietnam est considéré comme une base stratégique pour soutenir l'expansion de Hyundai HT vers les marchés d'Asie du Sud-Est et consolider sa position dans l'industrie mondiale de la maison intelligente.

Selon Lee Geon Gu, directeur exécutif de Hyundai HT, la création de Hyundai HT Global, après Hyundai HT VINA, s'inscrit dans la stratégie de localisation de l'entreprise, visant à fournir des solutions de maison intelligente personnalisées, plus rapides et plus efficaces.

