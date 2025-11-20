Le Vietnam et le Japon discutent des enjeux du CPTPP

Le ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, a rencontré le ministre d'État au Cabinet du Japon, Kazuchika Iwata, à Melbourne, en Australie, le 20 novembre, en marge de la réunion du Conseil ministériel de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP).

>> Le CPTPP stimule les exportations vietnamiennes dans un contexte fiscal mondial complexe

>> Vietnam - Japon : renforcer la coopération pour une transition énergétique propre

>> Le port international de Long An et le port de Kobe forgent leur partenariat stratégique

Photo : VNA/CVN

Les deux dirigeants ont abordé des questions d'intérêt commun, telles que l'élargissement du nombre de membres du CPTPP, les négociations visant à moderniser certaines dispositions et les priorités du Vietnam pour 2026.

Selon Kazuchika Iwata, dans un contexte où l'économie mondiale et le commerce international sont confrontés à de nombreux défis, le renforcement et l'élargissement des liens à travers des accords de libre-échange tels que le CPTPP revêtent une importance particulière. Il a exprimé son espoir que les membres du CPTPP parviendront prochainement à un accord sur le nombre d'économies autorisées à entamer le processus de négociation en vue de leur adhésion.

Il a suggéré que les deux pays maintiennent une coopération étroite pour faire progresser les discussions sur les questions prioritaires au sein du CPTPP, notamment celles liées au commerce électronique et à la facilitation des échanges. Il a également souligné le rôle du Vietnam, qui assumera la présidence du CPTPP en 2026.

Le ministre vietnamien a insisté sur le fait que les membres du CPTPP doivent se concentrer sur la mise en œuvre de l'accord afin d'en renforcer son efficacité. Concernant l'élargissement du nombre de membres, il s'est dit favorable à l'inclusion de nouvelles économies, tout en soulignant la nécessité d'un processus de sélection clair et transparent, ainsi que d'une allocation adéquate de ressources dans l'hypothèse où les négociations d'adhésion seraient officiellement lancées.

Concernant les négociations de modernisation du CPTPP, le ministre a déclaré que le Vietnam soutenait les négociations fondées sur le principe d'équilibre, prenant en compte les points de vue et les intérêts de tous les membres. Il a également fait part des priorités du Vietnam pour sa prochaine présidence du CPTPP et a affirmé que le pays consulterait régulièrement le Japon tout au long du processus de discussion.

Les deux parties ont exprimé leur satisfaction quant au développement des relations économiques et commerciales entre le Vietnam et le Japon et ont exprimé le souhait que les deux pays continuent de se soutenir mutuellement dans la mise en œuvre et les négociations de modernisation du CPTPP, conformément à leur partenariat stratégique global.

VNA/CVN