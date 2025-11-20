Vietcombank désignée Meilleure entreprise où travailler au Vietnam

La Banque commerciale par actions du commerce extérieur du Vietnam (Vietcombank) a été désignée "Meilleure entreprise où travailler au Vietnam 2025", conservant ainsi sa première place dans le secteur bancaire et se classant deuxième parmi les grandes entreprises.

Photo : VNA/CVN

Ce classement, établi par le cabinet de conseil Anphabe, repose sur une enquête menée auprès de plus de 73.000 salariés et près de 800 entreprises. Le programme est approuvé par la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (VCCI) et vérifié par Intage Vietnam afin de garantir son objectivité. Vietcombank se classe ainsi en tête du secteur bancaire pour la dixième année consécutive.

La banque a également reçu deux autres prix : "Meilleur employeur de choix des étudiants vietnamiens 2025" et "Entreprise représentative du bien-être des employés 2025". Ces résultats témoignent d’un intérêt croissant pour les politiques RH et la culture d’entreprise de la banque.

Vietcombank a déclaré que sa présence constante dans le classement des "Meilleurs employeurs du Vietnam" s’explique par une stratégie RH à long terme axée sur la formation, le développement des compétences et une gouvernance renforcée.

Hông Quang, membre du conseil d’administration et directeur des ressources humaines de Vietcombank, a affirmé que le maintien de cette position pendant une décennie n’est pas un succès ponctuel, mais le fruit d’une stratégie RH rigoureuse et cohérente. Il a ajouté que la banque place toujours ses employés "au cœur de son développement".

La banque emploie plus de 24.000 personnes. Parmi les réformes récentes figurent la standardisation des référentiels de compétences, la mise en place de parcours de carrière plus clairs et une transparence accrue des évaluations de performance. Vietcombank accélère également sa transformation numérique RH, en utilisant des systèmes de recrutement en ligne qui simplifient les candidatures et réduisent les procédures administratives.

Parallèlement au recrutement, Vietcombank organise régulièrement des formations internes, des ateliers et des programmes de développement des compétences afin de renforcer ses effectifs, un élément central de sa stratégie de gestion du capital humain à l’horizon 2030.

La banque propose également un système complet d’avantages sociaux axé sur le bien-être des employés. Le syndicat et l’association des jeunes organisent des événements culturels et sportifs, des activités de bien-être et des programmes de mobilisation interne. Des forums et des conférences régulières sont organisés pour recueillir les avis des employés et optimiser les politiques RH.

Les enquêtes annuelles de satisfaction des employés révèlent des niveaux de satisfaction et de fidélité constamment élevés, confortant ainsi les efforts de la banque pour améliorer son environnement de travail et promouvoir une culture d’entreprise durable.

VNA/CVN