Codes QR : un soutien numérique contre la pêche INN

L’unité 42 du Commandement de la Région 4 de la Garde côtière a déployé un code QR baptisé Carnet électronique INN (pêche illicite, non déclarée et non réglementée) dans les ports de pêche, sur les quais et à bord des navires, offrant aux pêcheurs un accès rapide aux réglementations et renforçant ainsi leur conformité lors des activités en mer.

Photo : QDND/CVN

Dans le cadre d’une opération menée en coopération avec le Comité populaire de la commune d’U Minh, dans la province de Cà Mau, l’Unité 42 a organisé une séance de sensibilisation visant à renforcer le contrôle et à améliorer la compréhension des règles relatives à la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Au cours de la séance, les agents ont distribué et apposé des codes QR dans les zones portuaires et sur les navires de pêche. Ces codes fonctionnent comme un carnet électronique permettant aux pêcheurs d’utiliser leur téléphone pour accéder immédiatement aux textes juridiques essentiels, notamment la Loi sur les ressources halieutiques, la Loi sur la mer du Vietnam, les sanctions applicables aux violations liées à la pêche INN ainsi que les obligations à respecter lors des sorties en mer. La numérisation de ces contenus facilite la consultation de l’information à tout moment et en tout lieu, ce qui renforce l’autonomie des pêcheurs dans la mise en conformité de leurs activités.

En parallèle de l’usage des codes QR, les forces compétentes continuent de maintenir les méthodes classiques de sensibilisation, telles que les réunions d’information, la distribution de dépliants et de carnets juridiques, afin de diversifier les canaux d’accès et de garantir que les pêcheurs puissent maîtriser les règles en vigueur.

À l’issue de la séance, l’équipe de travail s’est rendue directement sur les navires amarrés au port pour rencontrer propriétaires, capitaines et membres d’équipage et les encourager à respecter strictement les dispositions relatives à la lutte contre la pêche INN.

La combinaison entre les outils numériques et les formes traditionnelles de communication est considérée comme une approche efficace, favorisant une évolution positive dans la sensibilisation et les pratiques du secteur. Cette démarche contribue aux efforts nationaux pour lever la "carte jaune" de la Commission européenne et promouvoir un secteur halieutique durable.

Thao Nguyên/CVN



