Le Vietnam séduit les investisseurs du G20

Dans le contexte d’une économie mondiale en forte mutation, orientée vers la croissance verte, durable et basée sur les technologies avancées, le Vietnam se trouve devant une opportunité majeure pour attirer des investissements de qualité en provenance des membres du G20 - un groupe d’économies représentant 85% du PIB mondial, 67% de la population mondiale et 75% du commerce international.

Photo : VNA/CVN

La participation continue du Vietnam au Sommet du G20 confirme non seulement sa position croissante sur la scène économique mondiale, mais ouvre également un large espace de coopération avec les principaux groupes internationaux.

Une vague d’expansion des investissements des entreprises du G20

Récemment, de grands groupes issus des économies membres du G20 ont annoncé des projets d’expansion au Vietnam, démontrant leur confiance dans l’environnement des affaires et le potentiel de croissance à long terme du pays.

À Quang Ninh, le groupe Haeco – filiale du conglomérat Swire (Royaume-Uni) – a proposé un projet d’investissement d’un complexe d’entretien aéronautique de 360 millions de dollars à l’aéroport international de Van Don. Selon M. Richard Sell, directeur général de Haeco, l’entreprise a signé un contrat de maintenance aérienne de 15 ans avec un partenaire américain, renforçant la faisabilité du projet. Ce projet pourrait faire de Van Don un centre de services aéronautiques moderne dans la région.

Dans le secteur de la distribution, AEON (Japon) poursuit son expansion en obtenant le certificat d’investissement pour AEON Mall Biên Hòa, avec un capital total de 6.000 milliards de dongs (261 millions de dollars). Depuis l’ouverture de son premier centre commercial en 2014, AEON a investi 1,5 milliard de dollars au Vietnam et prévoit un investissement similaire dans les années à venir, consolidant le pays comme marché stratégique en dehors du Japon.

Par ailleurs, Luxshare-ICT - fournisseur stratégique pour Apple - prévoit un nouveau projet d’investissement d’une ampleur d’au moins 10 milliards de dollars, après 10 ans d’investissements totalisant 1,8 milliard de dollars à Bac Ninh et Nghe An. Selon la direction de Luxshare-ICT, le Vietnam reste le centre de production le plus important parmi les 29 pays et territoires où le groupe investit.

Ces initiatives confirment que le Vietnam devient une destination attractive pour les flux d’investissements G20. En fait, la majorité des membres du G20, tels que la République de Corée, le Japon, la Chine, les États-Unis, l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni, figurent parmi les principaux partenaires d’investissement du Vietnam, avec la République de Corée en tête (94,3 milliards de dollars à fin octobre 2025).

Le Vietnam - un centre émergent pour les investissements verts et durables

Un phénomène notable est l’intérêt croissant des membres du G20 pour les projets verts, propres et d’économie circulaire, alignés avec les priorités stratégiques du Vietnam.

À Binh Duong, le groupe LEGO (Danemark) développe un projet de plus de 1,3 milliard de dollars - sa première usine neutre en carbone en Asie. Ce projet contribue à élever les standards environnementaux au Vietnam. À Gia Lai, le groupe suédois Syre investit 1 milliard de dollars dans un complexe de recyclage de polyester, visant à faire du Vietnam un centre mondial de production textile circulaire.

Ces projets illustrent le potentiel du Vietnam à attirer des investissements verts de l’Union européenne - leader mondial de la croissance verte et du développement durable. Les engagements des investisseurs G20 démontrent leur volonté de soutenir le Vietnam dans sa transition verte.

Le G20 - un forum clé pour élargir la coopération avec le Vietnam

La participation du Premier ministre Pham Minh Chinh au Sommet du G20 en Afrique du Sud en 2025, la sixième invitation du Vietnam à cet événement, confirme la crédibilité et le rôle croissant du pays sur l’échiquier économique mondial.

Sous le thème "Solidarité, Égalité et Développement durable", le sommet se concentre sur quatre priorités : renforcer la résilience et la réponse aux catastrophes naturelles, soutenir la gestion durable de la dette des pays à faible revenu, mobiliser des financements pour une transition énergétique équitable et exploiter les ressources minérales essentielles pour une croissance durable. Ce sont des domaines stratégiques pour le Vietnam, en particulier dans le cadre de son objectif de neutralité carbone d’ici 2050.

Lors du Forum des entreprises du Vietnam (VBF) 2025, le Premier ministre a appelé les investisseurs étrangers – notamment ceux du G20 – à jouer un rôle pionnier dans la transition verte et à accompagner les entreprises vietnamiennes dans l’intégration aux chaînes de valeur durables. Cette orientation ouvre de vastes opportunités de coopération dans les énergies renouvelables, la technologie environnementale, les infrastructures vertes et la finance durable.

Finaliser le cadre pour accueillir la nouvelle vague d’investissements

Malgré le potentiel, le Vietnam doit poursuivre ses réformes pour attirer davantage les investissements verts du G20. Les défis incluent : l’absence d’un système complet de classification financière verte, des exigences ESG limitées, des incitations fiscales et financières insuffisantes pour le crédit vert, ainsi que des obstacles liés aux procédures administratives, à l’accès aux terrains, aux infrastructures et à la disponibilité de main-d’œuvre qualifiée.

Pour atteindre l’objectif Net Zero d’ici 2050, le Vietnam devra mobiliser plus de 136 milliards de dollars pour les infrastructures électriques et de transmission entre 2026 et 2030. Ces besoins exigent l’implication active des entreprises internationales, en particulier celles du G20 disposant de l’expérience, de la technologie et de la capacité financière.

En levant ces obstacles et en améliorant le cadre d’incitation, le Vietnam pourra accueillir des flux d’investissements verts de haute qualité, dynamisant sa croissance durable et renforçant sa position dans les chaînes de valeur mondiales.

VNA/CVN