Le Vietnam et la Russie renforcent leur coopération dans l’industrie et l’innovation

Un mémorandum d'entente a été signé le 20 novembre à Hanoï entre le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce et son homologue russe, portant sur la coopération en matière de recherche scientifique, de développement industriel et d'innovation dans le secteur industriel.

Photo : VNA/CVN

La signature a eu lieu lors de la cérémonie d'ouverture du Forum scientifique Vietnam - Russie sur la promotion de l'industrie, des technologies et de l'innovation.

S'exprimant à cette occasion, le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Truong Thanh Hoài, a affirmé que la Russie est non seulement un partenaire traditionnel et fiable, mais aussi un grand ami qui a accompagné le Vietnam tout au long de son processus de construction et de défense nationale.

Entrant dans une nouvelle ère, celle de l'essor national, le Vietnam considère l'industrialisation et la modernisation comme des tâches essentielles, et la science, la technologie et l'innovation comme des priorités nationales absolues, a-t-il déclaré. Dans le cadre de son plan de développement à l'horizon 2030, le Vietnam ambitionne que l'industrie contribue à plus de 40% de son PIB, dont environ 30% pour la fabrication et la transformation.

Selon Truong Thanh Hoài, le Vietnam privilégie une croissance en profondeur, axée sur le développement des industries énergétiques, des matériaux, de la construction mécanique et des technologies numériques. Pour atteindre ces objectifs ambitieux, outre ses propres capacités de production, le Vietnam accorde une grande importance à la coopération internationale, notamment avec la Russie, pays doté d'une solide expertise en sciences fondamentales et de technologies de pointe.

S'exprimant lors du forum, le vice-ministre russe de l'Industrie et du Commerce, Aleksei Gruzdev, a souligné que ce forum constituait un moteur et une avancée majeure pour l'approfondissement des relations bilatérales, la promotion des échanges commerciaux et le renforcement de la coopération industrielle et technologique entre les deux pays.

Dans les prochains mois, le gouvernement russe investira dans le développement d'industries telles que la construction de camions et de secteurs à fort potentiel de croissance comme la production de haute technologie. La Russie vise également une part de 40% dans ses exportations hors énergie. D'ici 2030, le pays ambitionne d'atteindre une autosuffisance industrielle de 90% et de devenir un leader mondial des industries de haute technologie.

Le vice-ministre Truong Thanh Hoài, a salué l'initiative d'organiser ce forum. Grâce à la participation de nombreux administrateurs, experts, scientifiques et, surtout, d'entreprises majeures telles que Rosatom, Rusal et AlPharma, ainsi que de grandes entreprises vietnamiennes, il s'est dit convaincu que le forum ne se limiterait pas à des discussions théoriques, mais ouvrirait également la voie à des opportunités de coopération concrètes et approfondies.

VNA/CVN