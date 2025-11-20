Air Busan relance la ligne Busan - Hanoï après six ans d’interruption

Après une interruption de six ans, la compagnie aérienne sud-coréenne Air Busan a annoncé la reprise de ses opérations sur la ligne Busan - Hanoï. Ces vols seront d’abord non réguliers, programmés à raison de quatre rotations hebdomadaires pour une période allant du 31 décembre 2025 au 1ᵉʳ mars 2026.

Ces liaisons seront assurées les mercredis, jeudis, samedis et dimanches, avec un départ de l’aéroport international de Gimhae à 20h30 (heure locale) pour une arrivée à l’aéroport international de Nôi Bài à 23h30. Le vol retour quittera Hanoï à 00h40 pour atterrir à Busan à 07h05, pour une durée d’environ cinq heures, à bord d’un Airbus A321 NEO d’une capacité de 232 sièges.

Air Busan a mis en avant l’attractivité touristique de Hanoï, prisée pour ses temples historiques et ses paysages remarquables, soulignant également la proximité de la baie de Ha Long, célèbre site inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO pour ses formations karstiques spectaculaires. Par ailleurs, Sapa, souvent surnommée la "Suisse du Vietnam", suscite un intérêt croissant auprès des voyageurs sud-coréens grâce à l’amélioration récente des infrastructures de transport, facilitant les circuits combinés avec Hanoï.

Air Busan, qui avait exploité cette ligne de manière régulière d’octobre 2018 à février 2020 (avant la suspension due à la pandémie), espère que cette reprise stimulera la demande touristique, en complément de ses lignes vietnamiennes existantes vers Dà Nang et Nha Trang.

Selon un représentant de la compagnie, l’absence actuelle de vols opérés par d’autres transporteurs sud-coréens sur cette ligne au départ de Gimhae fait de cette réouverture une option privilégiée pour les voyageurs locaux. Air Busan affirme poursuivre ses efforts pour diversifier son réseau et améliorer le confort de ses passagers.

VNA/CVN