Main-d’œuvre qualifiée : le Vietnam, partenaire prometteur pour l’Autriche

L'ambassadeur du Vietnam en Autriche, Vu Lê Thai Hoàng, a rencontré le 29 octobre Rene Tritscher, directeur de l’Agence commerciale autrichienne (ABA), afin de discuter des opportunités de coopération bilatérale.

L’ambassadeur Vu Lê Thai Hoàng a mis en avant les atouts du Vietnam en tant que destination d’investissement attractive, notamment pour les entreprises autrichiennes actives dans les domaines de la technologie, de la finance, de la transition verte et de la transformation numérique.

Il a cité en exemple le programme de formation d’infirmières à l’IMC Krems University of Applied Sciences, en Basse-Autriche, qualifié de succès tangible, offrant 150 bourses complètes à des étudiants vietnamiens et leur garantissant des emplois stables et bien rémunérés.

Il a exprimé le souhait d’intensifier la collaboration dans les secteurs des soins infirmiers, des technologies de l’information, de l’électricité et de l’électronique, de l’hôtellerie-restauration et des emplois saisonniers.

Pour sa part, Rene Tritscher a réaffirmé l’importance croissante que le gouvernement autrichien accorde au Vietnam en tant que porte d’accès à l’Asie du Sud-Est, soulignant le potentiel élevé de synergies avec les entreprises autrichiennes dans les domaines de la mécanique de précision, des hautes technologies, des services financiers, de la biomédecine, des produits pharmaceutiques et du tourisme. En outre, selon lui, le Vietnam est également un partenaire très prometteur en matière de main-d’œuvre qualifiée.

Saluant le modèle de coopération durable mis en œuvre à l’IMC Krems University of Applied Sciences, le directeur de l’ABA s’est engagé à encourager d’autres États autrichiens à développer ce type de collaboration avec le Vietnam et à soutenir les initiatives de l’ambassade, notamment un Forum annuel sur la technologie, un Forum d’investissement et d’affaires Vietnam, ainsi qu’un Forum sur la coopération en matière de main-d’œuvre qualifiée et de formation professionnelle Vietnam - Autriche.

