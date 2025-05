High-tech et innovation : le Vietnam et l'Autriche renforcent leur coopération

Le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung apportera sa perspective lors d'un discours en ligne attendu.

Photo : CTV/CVN

Organisé conjointement par le NIC, l'ambassade du Vietnam en Autriche et les Chambres économiques autrichiennes, ce forum ambitionne de devenir une plateforme d'échanges sur les technologies de pointe, l'innovation et la transformation numérique à l'échelle mondiale. Son objectif principal est de soutenir la vision du Vietnam de devenir un pays développé à revenu élevé d'ici 2045.

L'événement devrait réunir un panel impressionnant d'entreprises leaders d'Autriche et du Vietnam dans des secteurs clés tels que l'intelligence artificielle (IA), les technologies de la santé, les semi-conducteurs et la cybersécurité, avec la participation de noms tels que TTTech, Infineon, Technologies Austria, Siconnnex, Dynatrace, FPT, VNPT, Sovico et Genetica.

Photo : Internet

L'ambassadeur du Vietnam en Autriche, Vu Lê Thái Hoàng, a souligné que ce forum dédié à l'innovation, le premier de cette envergure en Europe, vise à créer des liens entre les entreprises des deux pays. Il ambitionne également de positionner le Vietnam comme une destination stratégique de choix pour les investisseurs technologiques européens, facilitant leur intégration au sein des chaînes de valeur mondiales des industries de haute technologie.

Selon Vo Xuân Hoài, directeur adjoint du NIC, le potentiel de synergie entre le Vietnam et l'Autriche dans les domaines de la technologie et de l'innovation est immense. Il a précisé que le Vietnam poursuit activement une stratégie pour devenir un pôle d'innovation régional, avec un focus particulier sur les semi-conducteurs, l'IA et l'IoT, la transformation numérique et la croissance verte.

VNA/CVN