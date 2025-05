Vietnam - Autriche : coopération dans le domaine de l'agriculture intelligente

Les atouts de l'Université des ressources naturelles et des sciences de la vie de Vienne (BOKU) en matière de formation et de recherche, ancrés dans la technologie et l'innovation, s'inscrivent dans les priorités du Vietnam visant à promouvoir un secteur agricole circulaire, multi-valeurs, durable et intelligent, basé sur les sciences et technologies et la transformation numérique, a déclaré l'ambassadeur du Vietnam en Autriche, Vu Lê Thai Hoàng.

Lors de sa visite à la BOKU le 14 mai, l'ambassadeur a souligné que la promotion d'une agriculture intelligente et durable était une priorité absolue de la stratégie vietnamienne de développement agricole et rural durable pour la période 2021-2030, avec une vision à l'horizon 2050. Cet objectif est également étroitement lié à la Résolution N°57 sur les avancées dans le développement de la science, de la technologie, de l'innovation et de la transformation numérique, a ajouté Vu Lê Thai Hoàng.

Il a hautement apprécié les réalisations de l'université au cours de ses plus de 150 ans d'histoire et ses contributions à la coopération éducative et scientifique entre le Vietnam et l'Autriche au cours des 25 dernières années.

Les dirigeants de BOKU ont affirmé leur engagement à approfondir et à renforcer la coopération avec leurs partenaires vietnamiens grâce à un soutien plus substantiel et plus efficace.

L'université prévoit d'intensifier ses activités de promotion, d'offrir davantage de bourses et de recruter davantage d'étudiants vietnamiens pour des programmes en allemand et en anglais. Elle a également exprimé son intérêt pour le développement de partenariats dans la région du delta du Mékong afin de soutenir la formation et la recherche dans les domaines de la gestion des ressources en eau, de l'atténuation du changement climatique et de la production agricole et aquacole.

BOKU entretient un partenariat étroit et efficace avec le Vietnam depuis 2000. Parmi ses partenaires vietnamiens figurent l'Université des sciences et technologies de Hanoï, l'Université nationale d'agriculture du Vietnam et divers autres établissements de recherche et de formation. De nombreux étudiants et enseignants vietnamiens ont étudié et mené des recherches à BOKU ces dernières années.

VNA/CVN