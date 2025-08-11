Championnat de l’ASEAN féminin de football 2025: le Vietnam doit marquer les esprits

Le Vietnam s’est qualifié pour les demi-finales avec un match en moins, mais l’entraîneur Mai Duc Chung a demandé à ses joueuses de dominer le classement en battant la Thaïlande lors du dernier match, le 12 août, du tour de groupe du Championnat de l’ASEAN féminin de football 2025, également appelée ASEAN MSIG Serenity Cup 2025 pour des raisons de parrainage).

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam a battu l’Indonésie 7-0 lors de son deuxième match de groupe, le 9 août au stade Lach Tray de Hai Phong.

Pham Hai Yên a inscrit un doublé, tandis que Nguyên Thi Bich Thuy, Hoàng Thi Loan, Ngân Thi Van Su, Trân Thi Thu Thao et Nguyên Thi Tuyêt Ngân ont également marqué, permettant aux hôtes de remporter une victoire qui leur assure une place en demi-finale.

Grâce à la différence de buts, le Vietnam se classe derrière la Thaïlande, qui se qualifie également pour les demi-finales après une victoire confortable 7-0 contre le Cambodge lors d’un match précédent.

"Je ne suis pas encore très satisfait de la performance des joueuses. Si elles avaient fait mieux, elles auraient pu marquer au moins 10 buts", a déclaré l’entraîneur Mai Duc Chung lors du point presse d’après-match.

"J’avais planifié le prochain grand match, j’ai donc modifié le onze de départ pour celui-ci. Mais certaines joueuses n’ont pas bien joué. La situation semblait bien meilleure en seconde période".

L’entraîneur indonésien Joko Susilo s’est dit déçu de la défaite, tout en saluant les efforts de ses joueuses. "Je ne peux pas nier que ce fut une lourde défaite, mais les joueuses ont fait exactement ce qu’on leur demandait. Cependant, elles n’étaient peut-être pas au meilleur de leur forme, et c’est pourquoi le Vietnam a marqué autant de buts", a-t-il déclaré.

Il a expliqué que l’Indonésie s’était retrouvée privée de certaines joueuses clés, leurs clubs ne les ayant pas laissés partir. Par ailleurs, les joueuses naturalisées n’ont pas eu le temps de s’intégrer à l’équipe, a-t-il noté. Le manque de communication entre les coéquipières a entraîné une performance moins bonne que prévu.

"Ces facteurs ont affecté notre entraînement et notre préparation. Mais nous allons continuer à progresser et nous ferons mieux lors du prochain match", a-t-il indiqué.

L’Indonésie affrontera le Cambodge, tandis que le Vietnam affrontera la Thaïlande le 12 août.

L’entraîneur Mai Duc Chung a déclaré : "Nous avons regardé tous les matchs de la Thaïlande lors de ce tournoi. Ce pays compte de nombreuses jeunes joueuses et compte également des joueuses naturalisées".

"Notre objectif est de les battre et de prendre la tête du groupe. Je pense que les chances sont bonnes, peut-être à 50-50 pour les deux équipes. L’équipe la plus chanceuse qui transformera ses occasions en buts remportera le groupe".

Alors que se profile le choc face à la Thaïlande, la milieue de terrain Duong Thi Vân n’offre pas actuellement toutes les garanties. Elle a été écartée des terrains après un affrontement avec une joueuse indonésienne, se blessant au genou à la 24e minute, et a été hospitalisée pour des examens complémentaires.

"Je ne peux rien dire de sa blessure pour le moment. Nous avons besoin de temps pour savoir si elle peut revenir. J’espère qu’elle se rétablira bien et qu’elle nous rejoindra bientôt", a-t-il encore indiqué.

VNA/CVN