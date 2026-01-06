Madagascar touché par le mpox, les autorités se veulent rassurantes

Cinq cas confirmés de contaminations au Mpox, connu également sous le nom de variole du singe, sont répertoriés à Madagascar. Une quarantaine de cas suspects sont également déclarés. Les autorités se montrent rassurantes, mais appellent à la vigilance collective.

Détectés à la fin de l'année 2025, cinq cas de contaminations par la variole du singe sont répertoriés à Madagascar, selon les autorités malgaches qui se veulent rassurantes. Lors d'une interview télévisée dimanche, le Premier ministre Herintsalama Rajaonarivelo a assuré que l’État mobilise tous les moyens disponibles pour la prise en charge des malades, le contrôle de la propagation du virus et le renforcement de la prévention.

Cinq patients sont hospitalisés avec prise en charge assurée par l'État, avec l’appui de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et des Centres hospitaliers universitaires (CHU). Ces cinq cas confirmés ont été recensés dans le fokontany d’Ambovoalanana, situé dans le district de Mahajanga I, région Boeny, selon l'annonce du ministère de la Santé publique. Aucun décès n'est recensé, aucune fermeture de frontière n'est envisagée.

Initialement circonscrite à la région Boeny dont le chef-lieu est la ville de Majunga, au nord-ouest de l'île, deux autres régions sont désormais touchées sur les Hautes Terres centrales, dans le Vakinankaratra (Antsirabe) et dans l'Analamanga (Antananarivo). Sur 40 cas suspects déclarés, 34 viennent de la région Boeny dont le chef-lieu est la ville de Majunga. Tous sont placés sous surveillance.

Rentrée des classes

Pour limiter la propagation, le Ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique a rendu obligatoire le port du masque dans les établissements sous sa tutelle dont les universités, selon une note interne citée par Newsmada. Et ce média de préciser que l'Éducation nationale n'a pour l'heure pris aucune mesure spécifique à l'heure de la rentrée des élèves après les fêtes.

