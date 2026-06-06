La Jamaïque frappée par une panne d'electricité généralisée

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"Panne d'électricité à l'échelle de l'île", a écrit le ministre de l'Energie, des Télécommunications et des Transports, Daryl Vaz, sur le réseau social X, disant attendre des informations de la part du président de la compagnie Jamaica Public Service (JPS), qui était en route vers le centre d'urgence de sa compagnie. Les médias locaux ont fait état de coupures de courant dans plusieurs paroisses, perturbant l'approvisionnement en électricité dans de nombreuses zones. Peu après la publication de M. Vaz, JPS a indiqué qu'elle prenait des mesures pour rétablir le courant chez ses clients "de manière progressive et selon un calendrier préétabli". La compagnie n'a pas donné plus de détails dans l'immédiat sur la cause de la panne ni sur le délai nécessaire au rétablissement complet du courant.

Xinhua/VNA/CVN