Lutte contre le mal-logement : Bên Tre lance la première phase de son programme

Mercredi 5 mars, la province de Bên Tre (Sud) a lancé la première phase de sa campagne de construction et de rénovation de logements, suivant une initiative nationale visant à éliminer les habitations précaires.

Photo : VNA/CVN

Lors de la cérémonie, 20 familles du district de Thanh Phu ont reçu des certificats de financement : 14 familles pour la construction de nouvelles maisons (60 millions de dôngs par foyer) et 6 familles pour la rénovation de logements (30 millions de dôngs par foyer).

La vice-présidente du Comité populaire provincial, Nguyên Thi Be Muoi, a souligné que le Comité provincial du Parti, le Comité populaire et le Comité du Front de la Patrie du Vietnam considèrent cette initiative comme une priorité politique essentielle et urgente.

L'année dernière, la province de Bên Tre a mobilisé 100,5 milliards de dôngs pour construire 1.802 logements, dont 250 pour les familles d'anciens révolutionnaires et le reste pour les ménages défavorisés. Cependant, environ 3.500 familles locales ont encore des problèmes de logement, nécessitant un soutien supplémentaire estimé à 200 milliards de dôngs. La première phase de l'opération de cette année, qui se déroule du 1ᵉʳ janvier au 30 avril, vise à construire des logements pour 1.031 familles d'anciens révolutionnaires, de ménages pauvres et quasi pauvres, ainsi que d'autres groupes défavorisés répondant aux critères du ministère de la Construction.

Le même jour, le comité de pilotage provincial d'éradication de l'habitat précaire a lancé la construction de sept maisons à Dai Diên, Thanh Phu, pour un total de 390 millions de dôngs. La province vise à éliminer près de 3.500 maisons délabrées cette année, avec un plan en quatre étapes : la première jusqu'au 30 avril, la deuxième du 1er mai au 27 juillet, la troisième jusqu'au 2 septembre et la dernière devant s'achever le 31 décembre.

VNA/CVN