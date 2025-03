Lancement de la 2e édition du concours "Công nghê tu trai tim"

"Créativité vietnamienne - La voie vers la prospérité" est le thème de la 2 e édition du concours de photographie et de vidéo "Công nghê tu trai tim" (La technologie avec le cœur), lancé le 26 février par l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) et le Groupe des industries et des télécommunications de l'armée (Viettel) à Hanoï.

Ce prix vise à honorer les valeurs que la technologie apporte à la vie, à inspirer la créativité et à valoriser les réalisations technologiques vietnamiennes qui contribuent à des changements positifs dans de nombreux domaines, créant ainsi une base solide pour le développement prospère du pays dans une nouvelle ère. Cette édition, placée sous le thème Créativité vietnamienne - La voie vers la prospérité, mettra en avant des histoires riches en émotions et en significations à travers des photos et vidéos capturées dans la vie quotidienne, tant au Vietnam qu'à l'étranger.

Lors de l'événement, Vu Viêt Trang, directrice générale de la VNA, a déclaré que le concours visait à encourager la créativité et à renforcer la fierté des avancées technologiques vietnamiennes. "En lançant cette deuxième édition, VNA et Viettel espèrent que chaque journaliste, photographe, caméraman et toute personne passionnée par la technologie consacrera son talent et son engagement à capturer des moments impressionnants du développement et de l'application des sciences et technologies dans la vie quotidienne", a-t-elle ajouté.

Vu Viêt Trang a exprimé l'espoir que le concours "Công nghê tu trai tim" offrira un espace large et ouvert permettant aux journalistes, photographes et vidéastes, professionnels comme amateurs, d'exprimer leur créativité en retraçant par l'image l'évolution des sciences et technologies au Vietnam.

Le général de division Tào Duc Thang, président et directeur général du groupe Viettel, s'est exprimé à ce sujet : "La première édition du concours a confirmé la force de la photographie et de la vidéo pour illustrer l'impact profond de la technologie sur la vie des gens. En tant que co-organisateur, Viettel a été impressionné par la qualité et la diversité des œuvres soumises".

Les clichés, sans artifice excessif, racontent des histoires poignantes et profondément humaines. Par exemple, une photographie d’une personne sans abri recroquevillée sous un pont, absorbée par son téléphone, illustre comment la technologie peut offrir du réconfort même dans des situations précaires. La technologie n'est pas un concept lointain, mais une réalité présente dans la vie de chacun.

Les œuvres soumises ont clairement reflété cette idée. Elles ont mis en lumière la passion des enfants pour les sciences, l’aide apportée aux patients grâce à la technologie, la joie des personnes handicapées qui y accèdent, et l'enthousiasme des minorités ethniques face à la découverte du savoir.

Lors de la cérémonie de lancement, le comité d'organisation a répondu aux questions des médias concernant les thèmes et les règlements du concours. Ce prix s'inscrit dans la mise en œuvre de la Résolution N°57-NQ/TW du 22 décembre 2024 du Bureau politique, qui met l'accent sur le développement scientifique, technologique, l'innovation et la transformation numérique nationale. Il témoigne également de la collaboration efficace entre la VNA et Viettel.

Divers domaines

Les œuvres soumises doivent refléter l'impact de la technologie dans divers domaines : la production industrielle, visant à améliorer la productivité et la compétitivité nationale ; la technologie et la vie quotidienne, favorisant l'harmonie avec la nature et le bien-être des individus ; la connectivité et la communication entre régions et nations dans un monde sans frontières ; la transformation numérique, illustrant les avancées dans la construction d'un gouvernement, d'une économie et d'une société numériques ; ainsi que la cybersécurité, garantissant un espace numérique sûr et fiable.

Le concours est ouvert à tous les citoyens vietnamiens, résidant au Vietnam ou à l'étranger (à l'exception des employés de Viettel). Chaque participant peut soumettre un nombre illimité d'œuvres. Les œuvres doivent avoir été réalisées entre le 1er mai 2024 et le 30 juin 2025 et ne pas avoir déjà remporté de prix dans d'autres concours.

Les photographies peuvent être des images individuelles ou des reportages photos (composés de 5 à 8 images), en couleur ou en noir et blanc, prises avec un appareil professionnel ou un smartphone, au format JPG, d'au moins 3 Mo et 300 dpi. Aucune retouche excessive altérant la réalité ne sera acceptée.

Les vidéos doivent avoir une durée maximale de 90 secondes et peuvent être enregistrées à l'aide d'une caméra, d'un smartphone, d'un drone ou d'une tablette, au format MP4, avec une résolution minimale de HD 720p et un poids maximal de 200 Mo. L'utilisation de l'intelligence artificielle générative (Generative AI) pour créer des images animées est interdite.

Le concours "Công nghê tu trai tim" comporte trois catégories de récompenses : photographie individuelle, reportage photo et vidéo. Chaque catégorie comprend : 1 premier prix (50 millions de dôngs), 2 deuxièmes prix (40 millions chacun), 3 troisièmes prix (30 millions chacun) et 5 prix d'encouragement (10 millions chacun). Un certain nombre d'œuvres seront sélectionnées pour une exposition lors de la cérémonie de remise des prix, avec une rétribution de 3 millions de dôngs par œuvre.

Les candidatures seront acceptées jusqu'au 30 juin 2025. La cérémonie de remise des prix est prévue en août 2025. Les participants peuvent consulter le site https://congnghetutraitim.com pour plus d'informations.

