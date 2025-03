Thanh Hoa renforce la gestion pour lutter contre les bateaux de pêche non autorisés

Les autorités de la province de Thanh Hoa (Centre) se sont employés à résoudre les difficultés et ont coopéré avec les pêcheurs pour traiter les bateaux de pêche sans enregistrement, inspection et licence.

>> Lutte contre la pêche INN : actions concrètes pour lever le "carton jaune" de la CE

>> Phu Yên va prendre des mesures plus strictes pour lutter contre la pêche INN

>> Quang Ngai va démanteler des centaines de bateaux de pêche non enregistrés

Photo : VNA/CVN

En tant que localité côtière comptant un grand nombre de bateaux de pêche, la ville de Sâm Son compte actuellement plus de 1.600 bateaux de pêche, dont 150 de 15 mètres ou plus. Pour remédier aux lacunes dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), la ville a mis en place une force intersectorielle de lutte contre la pêche INN.

Le groupe de travail dirige, guide, inspecte et gère régulièrement les bateaux de pêche "deux non" (non enregistrés, non autorisés) et "trois non" (non enregistrés, non inspectés, non autorisés) dans ses communes et ses quartiers.

Pour sensibiliser les pêcheurs, le poste de garde-frontière de la ville, le conseil de gestion du port de pêche de Lach Hôi et les communes et quartiers locaux aident fréquemment les propriétaires de bateaux non éligibles à remplir les documents requis.

Ils sont également déterminés à empêcher les personnes sans documents appropriés de sortir en mer, tout en les relogant dans l’abri anti-tempête du quartier de Quang Tien pour qu’elles s’y installent.

Photo : Hoa Mai/VNA/CVN

Début mars 2025, Thanh Hoa a achevé l’inspection et délivré des certificats d’immatriculation pour 497 des 522 bateaux de pêche non éligibles ; et a inséré leurs informations dans le système national de base de données sur la pêche.

Depuis le début de cette année, les autorités locales ont intensifié l’examen, la vérification et la collaboration avec les propriétaires de bateaux de pêche impliqués dans la pêche INN, ainsi que ceux qui présentent un risque élevé d’infraction.

Elles ont concentré leurs efforts sur la mise en place d’équipes de patrouille et d’inspection pour surveiller la mer, les embouchures des rivières et les ports de pêche. En conséquence, elles ont découvert et émis des rapports d’infraction pour 12 cas, avec une amende totale de 142 millions de dôngs (5.550 dollars).

VNA/CVN