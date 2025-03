Coopération internationale pour un cyberespace plus sûr : le Vietnam prépare la signature d’une convention clé

Photo : VNA/CVN

La coordinatrice permanente des Nations unies en Indonésie, Gita Sabharwal, a indiqué que le renforcement de la coopération transfrontalière, le partage de renseignements et le développement de cadres juridiques et institutionnels solides étaient des mesures essentielles pour garantir qu’aucun pays ne soit vulnérable.

Les Nations unies sont prêtes à soutenir le Vietnam, l’Indonésie et tous les pays de la région dans leurs efforts pour construire un avenir numérique plus sûr et plus résilient, a-t-elle affirmé.

Selon l’ambassadeur vietnamien Ta Van Thông, la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité revêt une importance particulière, car elle sera la première convention dans les domaines de la lutte contre la criminalité et de la justice pénale à être signée en Asie, plus précisément à Hanoï, au Vietnam.

La cérémonie de signature à Hanoï, loin d'être un simple événement symbolique, s'inscrit dans un effort continu de la communauté internationale pour combattre la cybercriminalité, servant de plateforme pour promouvoir le dialogue, partager les meilleures pratiques et renforcer les partenariats entre les gouvernements, les organisations internationales, les entreprises privées et les sociétés civiles.

La cérémonie de signature à Hanoï représentera une victoire du multilatéralisme, démontrant la détermination commune de la communauté internationale à construire un cyberespace plus sûr et plus résilient, offrant l'occasion de renforcer la coopération internationale et de réaffirmer l'engagement en faveur d'un avenir numérique sûr, a déclaré l'ambassadeur vietnamien Ta Van Thông.

Il a souligné les préparatifs minutieux du Vietnam pour assurer la conformité et le succès de l’événement.

VNA/CVN