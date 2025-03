Midori Park The Nest : un projet ambitieux pour les jeunes travailleurs de Binh Duong

Photo : VNA/CVN

Le projet, développé par Becamex Tokyu, est le septième condominium de la société dans la région et le premier à cibler les jeunes acheteurs de logements, un segment crucial pour la main-d'œuvre croissante de Binh Duong.

Binh Duong, pôle d'attraction pour une population jeune et dynamique, connaît une urbanisation croissante. Elle se distingue par son attractivité en matière d'IDE, se classant deuxième au Vietnam, et par son revenu par habitant élevé, favorisant l'expansion du secteur immobilier.

À l'horizon 2025, la province vise une surface habitable moyenne de 33,5 m² par personne, avec un objectif de 42 m² d'ici 2030. La réalisation de 100% de logements permanents d'ici 2030 s'inscrit dans une planification urbaine durable, dotée d'infrastructures modernes.

Entre 2021 et 2025, Binh Duong prévoit la construction de 104.000 logements, dont 42.000 logements sociaux, avec une expansion supplémentaire planifiée jusqu'en 2030.

Becamex Tokyu contribue à cette dynamique avec des projets majeurs : The Ten, The Glory et un nouveau centre commercial au sein du parc Midori. Le projet Midori Park The Nest renforce la position de Binh Duong en tant que ville moderne et attractive.

VNA/CVN