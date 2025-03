La gratuité scolaire pour tous, un engagement en faveur de l’éducation

À partir de la rentrée 2025-2026, le Vietnam supprimera les frais de scolarité pour l’ensemble des élèves du secteur public, de la maternelle au lycée. Cette décision du Politburo illustre la volonté forte du Parti et de l’État d’investir dans le développement du capital humain et d’améliorer le bien-être social.

Réuni le 28 février 2025, le Politburo a validé cette réforme après avoir pris connaissance du rapport gouvernemental sur la viabilité financière du projet. Grâce à une réorganisation administrative, impliquant la réduction des effectifs et la fusion de certaines unités, l’État prévoit d’allouer environ 30.000 milliards de dôngs (1,26 milliard de dollars) par an à l’éducation, au bénéfice de plus de 23 millions d’élèves.

Garantir un accès à l’éducation pour tous

Selon un rapport de l’UNICEF publié en 2022, les difficultés économiques restent l’un des principaux obstacles à la scolarisation des enfants vietnamiens. La suppression des frais de scolarité vise à remédier à cette situation en garantissant un accès équitable à l’éducation, en particulier pour les élèves issus des zones rurales et des minorités ethniques.

Les statistiques montrent que le taux de déscolarisation des enfants issus des groupes d’ethnies minoritaires, tels que les Khmers et les Môngs, est de 4 à 7 fois supérieur à celui des enfants des communautés Kinh, Hoa, Tày, Muong ou Nùng.

"La gratuité scolaire est une avancée déterminante pour l’éducation, en particulier dans les zones reculées comme la province de Lang Son. Elle permet aux élèves de suivre un parcours scolaire régulier et allège considérablement la charge financière des familles", salue Nông Thi Vui, directrice d’une école primaire en internat à Kiên Môc, une commune de la province de Lang Son.

Lorsqu'ils sont dispensés des frais de scolarité, les parents peuvent allouer davantage de ressources à d'autres besoins éducatifs, tels que l'achat de matériel scolaire ou encore l'inscription à des cours de soutien et de développement des compétences. Cette réaffectation budgétaire contribue à améliorer la qualité de l’apprentissage et à favoriser l’épanouissement global de l’enfant.

"Ici, la plupart des familles vivent de l’agriculture et de la sylviculture. La scolarisation de trois enfants représente un défi financier. L’exonération des frais scolaires est une aide précieuse pour les foyers de notre région", témoigne Nông Van Hoàn, un habitant de la province de Bac Kan.

Vers une société plus équitable et un développement durable

En garantissant un accès universel à l’éducation, le Vietnam fait un pas de plus vers une société plus équitable et un niveau d’instruction globalement plus élevé. En réduisant les disparités régionales et sociales, cette mesure s’inscrit pleinement dans les Objectifs de développement durable des Nations unies.

À travers cette initiative, le Parti et l’État réaffirment leur engagement à placer l’éducation au cœur des priorités nationales, consolidant ainsi la confiance de la population dans leurs actions. Cette décision constitue une avancée décisive pour l’avenir du pays et de ses générations futures.

