Gia Lai lance des efforts tous azimuts pour éliminer les logements insalubres

La province de Gia Lai, dans les Hauts plateaux du Centre, mobilise toutes les ressources disponibles pour éliminer les logements de fortune et délabrés, garantissant un logement stable aux ménages pauvres, aux bénéficiaires des politiques et aux contributeurs révolutionnaires.

Photo : BGL/CVN

En février de cette année, des milliers de logements avaient été soit nouvellement construits, soit rénovés dans toute la province. Dans le cadre d'un programme appelant à des efforts concertés au service du travail, l'objectif est de remplacer complètement 8.485 logements locaux insalubres. À cette fin, le ministère de la Police a contribué à hauteur de 231 milliards de dôngs (9,57 millions de dollars), tandis que plusieurs entreprises investissant dans la province ont fait don de près de 20 milliards de dôngs.

Les forces de police et militaires ont joué un rôle central dans le programme jusqu'à présent, en participant activement au transport des matériaux de construction, à l'érection des charpentes et des toitures des maisons, et en contribuant des milliers de jours de travail pour accélérer les progrès de la construction.

Dans les zones frontalières, dix maisons de ce type, financées par les garde-frontières de Gia Lai, devraient être achevées avant le 10 avril, à l'occasion du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale (30 avril 1975-2025). Ces maisons offrent non seulement un abri sûr aux ménages pauvres, mais sont également des symboles de solidarité et de lien fort entre les forces armées et les communautés locales.

Il est important de noter que les nouvelles maisons sont conçues pour être à la fois robustes et refléter l'architecture traditionnelle des groupes ethniques autochtones, en veillant à ce qu'elles s'adaptent à la culture locale et aux conditions de vie.

Rah Lan Chung, président du Comité populaire provincial, a affirmé que tous les efforts pour éliminer les maisons insalubres doivent être menés de manière transparente, équitable et efficace.

VNA/CVN