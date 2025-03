Faciliter l’accès des femmes vietnamiennes aux technologies numériques et à l’IA

Photo : Phuong Hoa/VNA/CVN

Le Vietnam accorde une grande importance à la promotion de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes, a affirmé Nguyên Thi Thanh. Le pays s’emploie également en permanence à perfectionner le cadre juridique, tout en intégrant l’égalité des sexes dans les stratégies, politiques et plans de développement socioéconomique, a-t-elle précisé.

Dans le cadre de la stratégie Vietnam - ONU Femmes pour la période 2022-2026, la vice-présidente de l’Assemblée nationale a invité les deux parties à mettre l’accent sur le renforcement de l’accès des femmes aux sciences et aux technologies, sur l’application des technologies numériques et de l’intelligence artificielle dans la formation et le renforcement des compétences des femmes, ainsi que sur la promotion du rôle des femmes dans les domaines politique, économique et social.

Elle a également demandé à l’ONU Femmes d’aider le Vietnam à mettre en œuvre son programme d’action sur les femmes, la paix et la sécurité.

S’agissant de l’UNICEF, Nguyên Thi Thanh l’a appelée à soutenir le Vietnam dans la protection et les soins des enfants ainsi que dans la réalisation des Objectifs de développement durable liés à l’enfance.

Elle a aussi insisté sur la nécessité d’un appui renforcé aux régions défavorisées, aux zones reculées et aux localités particulièrement exposées aux catastrophes naturelles et au changement climatique.

Caroline Nyamayemombe a espéré que le Vietnam mobilisera la solidarité mondiale pour apporter des changements politiques significatifs et prendre des mesures concrètes pour un écosystème scientifique, technologique et d'innovation plus inclusif et plus équitable pour tous, en veillant à ce que les femmes et les filles ne soient pas seulement des participantes mais aussi des leaders dans la définition de l'avenir de la science, de la technologie et de l'innovation.

VNA/CVN