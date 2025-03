Binh Duong mobilise les ressources sociales pour éliminer les logements précaires

Mettant en œuvre la directive du Premier ministre sur l'accélération de l'élimination des logements précaires et délabrés, la province de Binh Duong (Sud) a publié un plan de mise en œuvre pour 2025. Il s'agit d'une tâche essentielle pour assurer le bien-être social et améliorer la qualité de vie des familles pauvres, quasi pauvres et celles dans des circonstances particulièrement difficiles.

Binh Duong approuve un soutien de 100 millions de dôngs/famille pour la construction d’un nouveau logement ; de 50 millions de dôngs/ménage pour la réparation d'un logement ; de 100 millions de dongs/ménage pour les familles sans terrain pour la construction d'une maison.

Photo : VNA/CVN

Cette année, Binh Duong projette d'accorder une aide financière de 40,5 milliards de dôngs pour construire 110 nouvelles maisons et de réparer 195 autres et soutenir aussi 405 ménages sans terrain. Selon les prévisions, la construction et la réparation de maisons devraient s'achever avant le 2 septembre, a affirmé le président du Comité populaire provincial de Binh Duong, Vo Van Minh.

En outre, Binh Duong s'est engagé à consacrer 90 milliards de dôngs du budget d'épargne pour aider les provinces de Bac Liêu (Sud) et de Nghê An (Centre) à mettre en œuvre le programme d'élimination des logements précaires et délabrés.

VNA/CVN