Simplifier les procédures administratives pour faciliter les activités des entreprises

Lors d’une récente séance de travail avec la Commission centrale des politiques et stratégies, Tô Lâm a appelé à redoubler d’efforts afin de positionner le climat d’investissement du Vietnam parmi les trois premiers de l’ASEAN d’ici deux à trois ans.

Photo : VNA/CVN

Selon l’économiste Nguyen Thuong Lang, les directives fermes du secrétaire général Tô Lâm concernant la simplification et la réduction des procédures administratives constituent un signe positif pour les entreprises, facilitant ainsi leur développement et leur croissance à l'avenir.

Réduire d'au moins 30 % le temps de traitement des procédures administratives permettra aux entreprises d'économiser du temps et des ressources, augmentant ainsi leur efficacité opérationnelle et leur compétitivité. L’élimination d’au moins 30 % des conditions commerciales inutiles contribuera à créer un climat d’affaires plus favorable.

Les entreprises auront un accès plus aisé aux capitaux et aux investissements internationaux, ce qui favorisera leur croissance et leur résilience, a indiqué le professeur associé et docteur Nguyen Thuong Lang.

Selon Eric Johnson, président de la Chambre de Commerce américaine (AmCham) à Hanoï, les entreprises américaines saluent les efforts du Vietnam pour respecter ses engagements, rationaliser l’appareil administratif et simplifier les procédures administratives.

Bien que plusieurs résultats encourageants aient été enregistrés, le milieu des affaires appelle à des actions plus décisives pour réduire et simplifier les démarches administratives, contribuant ainsi à l’amélioration du climat d’affaires.

Ngô Minh Phương, directeur de la Sarl Viet Truong, a proposé de modifier et compléter les réglementations relatives à la gestion de la qualité des produits afin de les aligner sur les normes internationales, de privilégier les contrôles a posteriori fondés sur l’évaluation des risques plutôt que les inspections préalables, et d’accélérer la numérisation des procédures administratives.

Quant à Dang Thi Kim Oanh, présidente du groupe Kim Oanh, a suggéré que l’État lève les obstacles rencontrés par les entreprises et les soutienne dans leurs investissements dans le développement des logements sociaux. Elle a insisté sur la nécessité d’accélérer le traitement des procédures et de les simplifier pour favoriser les investissements dans ce domaine.

VNA/CVN