Lutte contre la pêche INN : Dông Thap renforce le contrôle de sa flotte de pêche

La province de Dông Thap dans le delta du Mékong déploie actuellement des mesures fermes pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), dans le but de contribuer à l’effort national de levée de la "carte jaune".

Le président du Comité populaire provincial a ordonné aux responsables des services, autorités locales et institutions concernées de mettre en œuvre efficacement le Plan n° 2390/KH BCĐ du 27 août 2025, mobilisant toutes les ressources pour renforcer la prévention IUU sur tout le territoire provincial. L’objectif : agir de manière coordonnée, intégrale et vigoureuse.

La province s’engage à empêcher toute embarcation de pêcher illégalement dans les eaux étrangères, qui viendrait nuire aux efforts nationaux de retrait de l’avertissement "carte jaune". Toute infraction au cadre de lutte contre la pêche INN sera rapidement identifiée et sévèrement sanctionnée. Les responsables des unités et des collectivités territoriales seront tenus responsables devant les autorités provinciales en cas de manquement.

Sensibilisation auprès des habitants locaux

Dông Thap s’active également dans la sensibilisation et la diffusion de l’information, assurant le fonctionnement constant des canaux de communication de la province jusqu’aux communes. En partenariat avec les forces compétentes, le pouvoir local organise des campagnes de sensibilisation et renforce le contrôle des embarcations en mer, afin d’anticiper et empêcher les violations.

La province contrôle rigoureusement sa flotte de pêche : recensement des navires inaptes à la navigation, exclusion des embarcations non immatriculées, sans permis de pêche ou dépourvues d’équipement de suivi (VMS) - elles sont interdites de sortie en mer.

Les autorités compétentes (Garde-côtes, ports, bureaux régionaux, inspections de la pêche) veillent à empêcher le départ en mer d’embarcations non conformes. La délivrance de permis, l’enregistrement, la certification de sécurité sanitaire, l’installation de dispositifs de géolocalisation sont effectués conformément aux normes. Le suivi des trajets est assuré 24h/24 : chaque navire doit afficher ses numéros et balises réglementaires.

La province surveille en permanence les navires hauturiers, en particulier ceux classés à risque élevé. Elle sanctionne fermement les navires sans signal pendant plus de 6 heures ou en mer depuis plus de 10 jours, en coordination avec les forces de la zone maritime. Aucun navire de Dông Thap ne doit enfreindre les frontières maritimes étrangères. Les navires à risque élevé sont publiés dans la base de données VMS pour permettre les contrôles et sanctions réglementaires.

Le transfert illégal de produits de la mer en mer est strictement prohibé : tout navire en infraction est poursuivi. Simultanément, la province applique rigoureusement la traçabilité des produits halieutiques et combat les falsifications de documents pour l’export vers l’UE. Les volumes débarqués, les activités portuaires sont déclarés dans les systèmes électroniques (eCDT), garantissant transparence et légalité.

Dông Thap organise des opérations intensives de contrôle, d’enquête et de sanction contre les infractions IUU, notamment les actes de sabotage des systèmes de suivi, le transport illégal de dispositifs ou la pêche illicite à l’étranger.

Des progrès visibles

Selon le vice-président du Comité populaire provincial, Nguyên Thanh Diêu, les efforts de lutte contre la pêche IUU dans la province ont fait des progrès visibles. Depuis 2024, aucun navire de la province n’a été impliqué dans des violations en eaux étrangères ou en zones interdites. Le recensement total de la flotte marine est achevé : 1.522 navires sont désormais enregistrés. Tous les navires actifs disposent des certificats obligatoires, des permis et du système VMS actif.

Parmi les 933 navires soumis à l’obligation d’installation du système VMS, 898 l’ont déjà mis en place. Les 35 navires restants, actuellement inactifs, font l’objet d’un recensement précis et d’un suivi serré de leur position d’amarrage.

