Mise en garde contre la complexification croissante des arnaques en ligne

Un représentant du Centre de développement du commerce électronique (Ecomviet), rattaché à l’Agence vietnamienne du commerce électronique et de l'économie numérique (ministère de l'Industrie et du Commerce), vient d'alerter sur la complexification croissante des escroqueries en ligne.

Un représentant du Centre de développement du commerce électronique (Ecomviet), rattaché à l’Agence vietnamienne du commerce électronique et de l'économie numérique (ministère de l'Industrie et du Commerce), vient d'alerter sur la complexification croissante des escroqueries en ligne. Les principaux risques identifiés sont les logiciels malveillants, visant à surveiller et voler des données, et les multiples formes d'escroqueries en ligne.

Par conséquent, ce représentant appelle les gens à ne pas cliquer sur des liens étranges, en particulier dans des e-mails ou des messages d’origine inconnue ; à vérifier l'origine des applications avant de les télécharger sur leurs appareils et à ne télécharger que des applications à partir de magasins officiels tels que l'App Store, Google Play ou le site Web officiel du fournisseur du produit. En particulier, il faut limiter l’utilisation du Wi-Fi public pour les transactions importantes telles que les transferts d’argent et les connexions à un compte.

Selon lui, le fort développement du commerce électronique entraîne une augmentation continue de la cyberfraude. Les statistiques montrent qu'en janvier 2025, les autorités ont découvert 72 nouveaux sites Web frauduleux. Jusqu'à présent, le nombre de fausses adresses de sites Web d'agences et d'organisations dans la base de données nationale de lutte contre les escroqueries en ligne s'élève à près de 125.600. Notamment, parmi les 72 sites Web nouvellement découverts, 30 sont de fausses plateformes de commerce électronique et de faux fournisseurs de services de livraison, tels qu'Amazon, eBay, Taobao, Shopee, Vietnam Post, Giao Hàng Tiêt Kiêm et Giao Hàng Nhanh ; 16 se font passer pour de grandes marques telles que Facebook, Telegram, TikTok, VinGroup, Viettel et VNG ; 15 imitent des agences et organisations publiques et 11 usurpent l'identité de banques et d’institutions financières.

Les faux sites web servent à escroquer les internautes, causant des préjudices financiers et ternissant la réputation des entités visées. Les autorités appellent les entreprises et institutions à identifier rapidement les sites usurpant leur identité afin d'alerter les internautes, prévenant ainsi les arnaques et protégeant leur image de marque.

En 2024, l’Agence vietnamienne du commerce électronique et de l'économie numérique a traité 165 plaintes pour absence d'enregistrement, vente de produits contrefaits, et usurpation d'identité… En collaboration avec la Police de plusieurs villes et provinces, dont Hanoï et Hô Chi Minh-Ville, l’Agence a fourni des informations pour enquêter sur des dizaines de plateformes frauduleuses, telles que retamino68.com, cronbase2.one, vluky.com, 323.com et tienlientaybb2.com.

