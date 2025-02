Lâm Dông

Mise en chantier du premier complexe immobilier selon les critères ESG du Vietnam

La cérémonie de lancement des travaux de Haus Dà Lat, premier complexe immobilier du Vietnam à intégrer les Critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), a marqué une étape significative, positionnant Dà Lat (dans la province de Lâm Dông, sur les Hauts plateaux du Centre), sur la scène mondiale du tourisme et de l'immobilier durables.

Photo : BDT/CVN

Situé sur le dernier terrain de choix du centre-ville de Dà Lat, et offrant une vue imprenable sur le pittoresque lac Xuân Huong, Haus Dà Lat s'étend sur cinq ha. Au-delà d'un simple projet immobilier, il représente la plus vaste initiative de préservation forestière de la ville et s'annonce comme un futur emblème culturel. Conçu pour se fondre harmonieusement dans le paysage naturel de Da Lat, ce développement novateur vise à redéfinir l'habitat moderne et à séduire une clientèle nationale et internationale exigeante.

Selon le calendrier du projet, le parc paysager sera achevé et inauguré au deuxième trimestre 2025. Les très attendues Sky Villas et Sky Mansions seront livrées au premier trimestre 2027, tandis que le complexe hôtelier cinq étoiles de la marque InterContinental devrait accueillir ses premiers clients en 2027.

Présent à la cérémonie, Trân Hông Thai, président du Comité populaire de la province de Lâm Dông, a exprimé sa conviction quant au potentiel de Haus Da Lat à devenir un complexe culturel, urbain et touristique de premier plan.

Par ailleurs, il a souligné que Lâm Dông intensifierait ses investissements dans des projets d'infrastructures de transport majeurs dès 2025, afin de renforcer la connectivité et la compétitivité, attirant ainsi des investisseurs stratégiques nationaux et internationaux.

Photo : BDT/CVN

En tant que premier complexe immobilier au Vietnam à intégrer les critères ESG, Haus Dà Lat réunit des architectes de renommée mondiale et des acteurs pionniers du secteur, à l'origine de certaines des réalisations architecturales les plus emblématiques au monde.

Andy Khoo, directeur général de Haus Dà Lat, a déclaré qu'au-delà de son rôle de pionnier de l'immobilier ESG au Vietnam, The One Destination, l'investisseur du projet, ambitionnait de développer des destinations emblématiques dans les métropoles les plus dynamiques du pays. Ces projets seront conçus comme des legs durables, transcendant les frontières du Vietnam.

Philippe Alfred May, président du conseil d’administration de The One Destination, a affirmé que Haus Dà Lat était destiné à faire de Dà Lat une destination mondiale de référence en matière de style de vie, de bien-être et de développement durable, en accord avec les critères ESG.

VNA/CVN