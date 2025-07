L’Uruguay souhaite approfondir ses relations avec le Vietnam

Pham Minh Chinh a salué les évolutions positives dans les relations bilatérales, fondées sur des décennies de solidarité et d’amitié entre les deux peuples. À cette occasion, il a transmis les salutations du secrétaire général du Comité central du Parti, Tô Lâm, du président Luong Cuong et du président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân à son homologue uruguayen.

Le président Yamandú Orsi a affirmé que l’Uruguay considérait le Vietnam comme un partenaire important et souhaitait approfondir les liens bilatéraux. Il a également exprimé, en tant que président de la Communauté des États latino-américains et des Caraïbes (CELAC) en 2026, son souhait de promouvoir une coopération plus étroite entre la CELAC et le Vietnam.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé que les deux pays accélèrent la négociation et la signature de plusieurs accords importants, notamment un accord sur la promotion et la protection des investissements, un accord d’exemption de visa pour les titulaires de passeports ordinaires, ainsi qu’un accord de coopération dans les domaines scientifique, technologique, de l’innovation et de la transformation numérique.

Il a suggéré que les deux parties renforcent la coopération agricole, ouvrent des marchés pour les produits agricoles de l'autre et soient prêtes à envoyer des entreprises investir, produire et transformer les produits agricoles phares du Vietnam en Uruguay pour la consommation locale et l'exportation vers les marchés voisins.

Le président uruguayen a exprimé son soutien aux propositions du Premier ministre vietnamien. Les deux dirigeants ont convenu de renforcer les échanges de délégations à tous les niveaux, notamment les visites de haut niveau afin de consolider la confiance politique et d'approfondir la compréhension mutuelle.

Ils se sont également entendus sur l’importance de négocier et de conclure un accord de libre-échange (ALE) entre le Vietnam et le Marché commun du Sud (MERCOSUR) au second semestre 2025 estimant qu’un tel accord bénéficierait aux populations et aux entreprises des deux régions.

Les deux parties ont chargé leurs ministères et agences concernés de se préparer activement à la 5e Consultation politique entre les ministères des Affaires étrangères et la 4e réunion du Comité mixte de coopération économique, commerciale et d’investissement, afin de faire le point sur les relations bilatérales et d’identifier des mesures concrètes pour améliorer l’efficacité de leur coopération.

Enfin, les deux dirigeants ont convenu d’intensifier la coordination au sein des forums multilatéraux, notamment aux Nations unies.

Pham Minh Chinh a profité de l’occasion pour transmettre l’invitation du président Luong Cuong à l’Uruguay de participer à la cérémonie d’ouverture de la signature de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la cybercriminalité, prévue en octobre 2025 à Hanoï. Le président Yamandú Orsi a remercié chaleureusement pour l’invitation et salué cette initiative vietnamienne.

