Le SG Tô Lâm reçoit le vice-président de la Commission militaire centrale de Chine

>> Approfondir la coopération de défense Vietnam - Chine

>> Le dirigeant Tô Lâm propose de renforcer la coopération judiciaire entre le Vietnam et la Chine

Photo : VNA/CVN

Le dirigeant vietnamien a souligné l'importance de la visite de Zhang Youxia pour renforcer la coopération en matière de défense et de sécurité, un pilier des relations bilatérales.

Il a salué les progrès réalisés dans la coopération entre les deux Commissions militaires centrales et les deux ministères de la Défense, appelant à une intensification des efforts pour gérer et résoudre les différends maritimes.

Le secrétaire général Tô Lâm a souligné l'importance d'un dialogue pacifique et de solutions conformes au droit international, ainsi qu'aux accords conclus entre les dirigeants des deux pays, afin de garantir la stabilité régionale.

De son côté, Zhang Youxia a exprimé sa confiance dans le fait que, sous la direction du Parti communiste du Vietnam ayant à sa tête le secrétaire général Tô Lâm, le Vietnam atteindra avec succès les objectifs du centenaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam et de la fondation de la République démocratique du Vietnam, aujourd'hui République socialiste du Vietnam.

Renforcement de la confiance politique

Les dirigeants ont exprimé leur joie face aux développements positifs et remarquables dans les relations entre les deux partis et les deux pays après avoir élevé leurs liens au niveau de communauté d’avenir partagé de portée stratégique, à la coopération de plus en plus pratique et efficace en matière de défense, contribuant au renforcement de la confiance politique et démontrant la solidarité et l'amitié entre les deux partis, deux pays et deux armées.

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général Tô Lâm a affirmé que le Parti, l'État, l'armée et le peuple du Vietnam appréciaient et gardaient toujours en mémoire de la grande aide du Parti, de l'État, de l'armée et du peuple chinois au Vietnam dans son œuvre de lutte pour l’indépendance nationale d’hier comme dans celle de construction du socialisme d’aujourd’hui.

Il a demandé aux deux armées de renforcer leur coopération, de collaborer pour mieux contrôler et gérer les différends et maintenir la paix et la stabilité en mer ; résoudre les différends par des mesures pacifiques, conformément aux perceptions communes de haut niveau et au droit international, en contribuant à préserver la paix et la stabilité dans la région et dans le monde.

Zhang Youxia a réaffirmé l'importance attachée aux relations traditionnelles entre les deux nations et la volonté de l'Armée populaire de libération de Chine (APL) de renforcer la coopération avec l'Armée populaire du Vietnam (APV).

L'APL est prête à bien posséder les perceptions communes de haut niveau et à travailler avec l'APV pour promouvoir une coopération substantielle et globale dans des domaines tels que l'échange de délégations et la coopération en matière de formation et de médecine militaire, ainsi que d'autres domaines d'intérêt mutuel, contribuant à la construction de la communauté d’avenir partagé Vietnam - Chine, a-t-il déclaré.

VNA/CVN