L'UNFPA et la KOICA s'engagent à soutenir le Vietnam pour éliminer la violence basée sur le genre

Le projet, qui bénéfice d’un financement de 5,5 millions de dollars de la KOICA et d’un soutien technique et financier de l'UNFPA, vise à lutter contre la violence contre les femmes et les filles, en particulier les groupes vulnérables tels que les personnes handicapées et la communauté des personnes qui s'identifient comme lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, queer, intersexuées et asexuelles (LGBTQI+).

Entre 2017 et 2021, la KOICA et l’UNFPA ont mis en œuvre avec succès le modèle de centre de services à guichet unique (OSSC), également connu sous le nom de "maison Anh Duong", dans la province septentrionale de Quang Ninh. Il s’agit du premier centre au Vietnam qui fournit des services complets aux victimes de la violence sexiste.

En 2022, la KOICA a continué à financer la première "phase de transition" du projet qui a permis d’assurer le fonctionnement durable à long terme de la "maison Anh Duong" à Quang Ninh.

Le représentant en chef de l'UNFPA au Vietnam, Matt Jackson, a déclaré que la première "maison Anh Duong" avait rapidement posé les bases pour la réplication d’autres dans d’autres endroits du Vietnam. Trois autres avaient suivi en 2022 dans la province de Thanh Hoa, la ville de Dà Nang et Hô Chi Minh-Ville avec le soutien financier du gouvernement japonais. Les coûts opérationnels de ces trois maisons, un nouveau à Hoa Binh et un sixième qui s’ouvrira dans la province d’An Giang, sont couverts par un financement du gouvernement australien, selon Matt Jackson.

Jusqu’à présent, les OSSC ont fourni des services de soutien intégrés à 1.670 victimes et ont traité plus de 26.000 appels d’assistance téléphonique. Ces centres sont un puissant exemple de soutien complet aux victimes de la violence basée sur le genre, démontrant l’importance de la coordination multisectorielle - favorisée par des partenariats avec le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, les autorités locales et les partenaires internationaux, a ajouté le représentant en chef de l'UNFPA.

Pour sa part, le directeur national de la KOICA au Vietnam, Lee Byung Hwa, a estimé que la coopération entre la KOICA, l’UNFPA, le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et des partenaires jouait un rôle crucial dans le succès de ce projet. Ces efforts conjoints favoriseront une société sûre et équitable pour toutes les femmes et les filles au Vietnam, a-t-il souligné.

Pour la période 2024-2027, le projet vise à sensibiliser les employeurs, les employés, les syndicats et la communauté à la violence et au harcèlement sexuels sur le lieu de travail, en particulier dans les zones industrielles. Un élément essentiel du projet sera le changement de comportement, en engageant les hommes et les garçons dans des campagnes de communication ciblées pour favoriser les masculinités positives et s’attaquer aux causes profondes de la violence.

Le nouveau financement de la KOICA sera versé à la création et au fonctionnement de deux maisons Anh Duong dans les provinces de Hà Tinh et Khanh Hoa et au soutien aux secours d’urgence et à la reprise post-catastrophe du centre de services à guichet unique de Quang Ninh afin de garantir une prestation de services ininterrompue aux victimes de la violence.

VNA/CVN