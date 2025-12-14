L'UNESCO inscrit 67 pratiques culturelles au Patrimoine culturel immatériel

Le Comité intergouvernemental de l'UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel a décidé d'inscrire 67 pratiques culturelles sur les Listes du patrimoine culturel immatériel, portant désormais à 849 le nombre total des inscrits, a-t-on appris samedi 13 décembre auprès du service de presse de l'UNESCO.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le Comité intergouvernemental de l'UNESCO, réuni à New Delhi (Inde) du 8 au 13 décembre, a examiné 67 éléments du patrimoine vivant, dont 11 éléments inscrits sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente,53 éléments inscrits sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité,1 programme inscrit au Registre de bonnes pratiques de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, selon un communiqué de presse de l'UNESCO.

Avec ces nouvelles inscriptions, ce sont désormais 849 pratiques culturelles réparties dans 157 pays qui figurent sur les Listes du patrimoine vivant de l'UNESCO.

La session 2025 a également marqué la première inscription pour sept pays, dont les Comores, le Gabon, la Libye, Sao Tomé-et-Principe et le Tchad. L'engagement continu de l'Afrique s'est confirmé lors de cette session avec l'inscription de 9 éléments portés par 13 pays.

"Fragile mais essentiel, le patrimoine vivant demeure un pilier de la diversité culturelle dans un monde parfois fragmenté et divisé", a déclaré Khaled El-Enany, directeur général de l'UNESCO.

Xinhua/VNA/CVN