Les estampes populaires de Dông Hô, un art ancestral à sauver d’urgence

Implanté dans lequartier de Thuân Thành, province de Bac Ninh (Nord), le métier de fabrication des estampes de Dông Hô a étéinscrit le 9 décembre par l’UNESCO sur la liste du patrimoine nécessitant unesauvegarde urgente.

>> Dông Hô, des estampes populaires et des anges gardiens

>> Les estampes populaires de Dông Hô reprennent la route vers l’UNESCO

Les estampes populaires de Dông Hô, un art ancestral à sauver d’urgence.
