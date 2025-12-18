Les estampes populaires de Dông Hô, un art ancestral à sauver d’urgence

Implanté dans lequartier de Thuân Thành, province de Bac Ninh (Nord), le métier de fabrication des estampes de Dông Hô a étéinscrit le 9 décembre par l’UNESCO sur la liste du patrimoine nécessitant unesauvegarde urgente.