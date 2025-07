L’UNESCO et SOVICO unis sur la culture, l’éducation et le développement durable

L’UNESCO et le groupe SOVICO ont signé deux accords de coopération stratégique, lançant officiellement deux projets clés sur la culture et l’éducation pour la période 2025-2030. Ces projets s’inscrivent dans le cadre de la Coopération stratégique décennale entre l’UNESCO et SOVICO, conclue à Paris en 2024.

>> La voix engagée du Vietnam au Forum mondial de l’UNESCO

>> Le Vietnam et l'UNESCO renforcent leur partenariat stratégique

>> Le PM exhorte l'UNESCO à reconnaîtres de nouveaux patrimoines vietnamiens

Photo : NDEL/CVN

Ces deux initiatives contribueront de manière significative à l’autonomisation de la jeune génération, au renforcement des capacités des organisations locales et à l’élaboration de politiques nationales, jetant ainsi une base solide pour le développement durable au Vietnam.

À cet égard, le projet "Promouvoir le développement dynamique des industries culturelles et créatives au Vietnam" soutiendra plus de 10.000 jeunes, artistes et entrepreneurs créatifs à travers des programmes de formation, de mentorat et de soutien au démarrage d’entreprises.

Le projet modernisera également les espaces culturels tels que les musées, les théâtres et les centres d’art, tout en favorisant les dialogues politiques, créant ainsi un environnement propice au développement des industries culturelles et créatives au Vietnam.

En collaboration avec l’Association vietnamienne pour la promotion du développement cinématographique, le projet renforcera également les capacités des jeunes cinéastes, encouragera les connexions internationales et augmentera la contribution des industries culturelles et créatives au PIB, la faisant passer du niveau actuel de 3,5% à 7% conformément à la stratégie nationale.

Le projet "Construire des écoles du bonheur pour contribuer à l’innovation éducative et au développement durable au Vietnam" élaborera un cadre politique national pour un environnement scolaire positif, inclusif et centré sur l’élève, basé sur le modèle mondial des Écoles du bonheur de l’UNESCO.

La phase pilote sera mise en œuvre dans au moins 20 écoles à travers les trois régions du pays, avec la participation de l’école Victoria Nam Sai Gon en tant que partenaire stratégique. Les écoles intégreront des éléments culturels locaux, favoriseront un environnement d’apprentissage sûr et humain, tout en accordant une attention particulière à la santé mentale et au bien-être des élèves, des enseignants et de la communauté scolaire.

Ces deux projets marquent une avancée importante dans la construction d’un écosystème créatif, équitable et inclusif au Vietnam, où les jeunes, les femmes et les professionnels des secteurs de la culture et de l’éducation sont dotés des compétences nécessaires pour générer un changement positif. Avec le grand potentiel de sa jeune main-d’œuvre créative et de ses riches ressources culturelles, le Vietnam possède une formidable opportunité de promouvoir le développement durable par la culture et l’éducation.

Jonathan Baker, représentant en chef de l’UNESCO au Vietnam, a déclaré : "L’UNESCO est très heureuse d’accompagner SOVICO dans le parcours d’innovation et de développement du Vietnam. Ces deux projets marquent une nouvelle phase de coopération, basée sur des valeurs communes, une confiance et une conviction profondes que la culture, l’éducation et la jeune génération sont les piliers solides d’un avenir inclusif, durable et pacifique".

Nguyên Thanh Hung, président fondateur du Conseil d’administration de SOVICO, a affirmé : "Pour SOVICO, la prospérité ne se mesure pas seulement par des chiffres de croissance, mais aussi par l’héritage que nous laissons - des valeurs culturelles préservées, des âmes inspirées et des communautés autonomisées. SOVICO et l’UNESCO s’engagent à construire ensemble une société plus inclusive, créative et humaine".

Le partenariat entre l’UNESCO et le groupe SOVICO marque la première fois que les Nations Unies collaborent avec une entreprise privée vietnamienne depuis que le Vietnam est devenu son membre en 1977. Cette coopération réaffirme que la culture et l’éducation sont les fondements du développement durable, contribuant à la réalisation des priorités de développement du gouvernement vietnamien dans la nouvelle ère de développement du pays.

NDEL/VNA/CVN