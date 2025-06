Aucun acte négatif n'est toléré lors de l'examen de fin d'études secondaires

>> La restructuration administrative ne doit pas perturber l'examen de fin d'études secondaires

Photo : VNA/CVN

Il s'agit du plus grand examen jamais organisé, avec la participation de plus de 1,1 million d'élèves répartis dans les 63 villes et provinces et villes. Il se déroulera les 26 et 27 juin dans 2.493 sites d'examen et plus de 50.000 salles d'examen. Environ 200.000 personnes devraient être mobilisées pour l'organisation de l'examen, notamment des fonctionnaires et des enseignants du secteur de l'éducation, ainsi que des représentants des secteurs de la police, de l'armée, de la santé et de l'électricité.

Lors d'une conférence nationale sur l'organisation de l'examen, le Premier ministre Chinh a demandé que celui-ci soit organisé de manière sûre, fluide, sérieuse, objective, réfléchie, rationnelle, fiable et efficace, tout en réduisant la pression et les coûts et en favorisant le consensus social.

Il a souligné la nécessité de garantir absolument la sécurité, l'honnêteté et l'objectivité à toutes les étapes ; d'assurer une gestion claire et responsable du travail d'organisation, sans faille et en évitant absolument toute négligence en matière de supervision ; et de garantir les meilleures conditions pour tous les candidats.

Le chef du gouvernement a demandé aux comités populaires des provinces et des villes de demander aux comités populaires de niveau inférieur, aux départements, agences, organisations et individus concernés de coordonner étroitement et efficacement avec le secteur éducatif local afin de garantir des ressources humaines, matérielles et des infrastructures suffisantes ; de garantir une sécurité et une intégrité absolues tout au long du processus d'organisation de l'examen ; d'élaborer des plans d'urgence pour toute situation inhabituelle ; et de veiller à ce que chaque étape de l'examen soit soumise à une gestion et une supervision strictes, avec des responsabilités clairement définies.

Toutes les étapes et procédures de l'organisation de l'examen doivent être examinées et contrôlées, en particulier l'attribution des tâches aux organisations et aux personnes concernées, a-t-il souligné.

Affirmant qu'il s'agit d'une tâche de la plus haute importance, non seulement pour le secteur de l'éducation, mais aussi pour la société tout entière, car elle marque une étape cruciale pour les étudiants – futurs maîtres de la nation – dans leur cheminement vers le développement personnel et la construction de leur carrière, le Premier ministre Chinh a exprimé l'espoir que les étudiants resteront sereins et confiants, tireront le meilleur parti des connaissances et des compétences acquises et considéreront cet examen non seulement comme un simple examen, mais comme l'une des étapes les plus mémorables de leur vie, une occasion précieuse de faire leurs preuves et d'ouvrir de nouvelles perspectives d'avenir.

Photo : VNA/CVN

Le dirigeant a appelé l'ensemble du système politique, du niveau central aux niveaux locaux, ainsi que les écoles, les familles et la société dans son ensemble, à faire preuve d'un sens aigu des responsabilités, d'unité et de détermination pour organiser avec succès l'examen national de fin d'études secondaires de 2025. Il a également exprimé son espoir et sa confiance qu'avec une préparation minutieuse, une responsabilité forte et une coordination étroite, l'examen se déroulera de manière sûre, sérieuse, équitable et objective, atteignant les objectifs fixés. Le Premier ministre a saisi cette occasion pour demander au ministère de l'Éducation et de la Formation de poursuivre ses recherches et d'élaborer prochainement une feuille de route claire et un plan précis pour la constitution d'une banque de questions d'examen suffisamment vaste et de qualité, conforme au programme national d'enseignement général. Il a également chargé le ministère d'élaborer une proposition définissant les conditions nécessaires à la mise en place de tests informatisés dans certaines localités à partir de 2027, l'objectif étant de mettre en œuvre pleinement les examens nationaux de fin d'études secondaires informatisés dès que possible.

Les ministères et les secteurs doivent former et encadrer les localités afin qu'elles mettent en œuvre des mesures visant à prévenir les malversations, notamment l'utilisation d'appareils de haute technologie et d'intelligence artificielle (IA) pour tricher lors des examens, a souligné le Premier ministre Pham Minh Chinh.

VNA/CVN