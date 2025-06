Seize universités dans le Classement Times Higher Education World University Rankings

Seize universités vietnamiennes figurent dans le classement Times Higher Education World University Rankings 2025 , soit trois de plus qu'en 2024.

Le prestigieux classement évalue les universités du monde entier en fonction de leurs progrès vers la réalisation des 17 Objectifs de Développement Durable des Nations unies. Cette année, 2.526 établissements d'enseignement supérieur y ont participé.

Plus précisément, l'Université FPT, l'Université nationale d'économie de Hanoï, l'Université Nguyên Tât Thành et l'Université d'économie de Hô Chi Minh-Ville ont été classées dans les catégories mondiales 301 à 400.

Parallèlement, les universités Duy Tân et Tôn Duc Thang se classent dans la catégorie 401-600, tandis que l'Université Van Lang se trouve dans la catégorie 601-800. L'Université des sciences et technologies de Hanoï et l'Université nationale de Hanoï se classent toutes deux dans la catégorie 801-1.000.

Trois autres établissements - l'Université ouverte de Hô Chi Minh-Ville, l'Université Nam Cân Tho et l'Université Phenikaa - figurent dans la catégorie 1.001-1.500. Les universités Dông A, Huê et Lac Hông se classent au-delà de la 1.501e place.

L'Université australienne Western Sydney arrive en tête du classement pour la quatrième année consécutive. Les universités asiatiques représentent plus de la moitié des établissements classés.

